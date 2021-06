Afterwork GoCardless : les leviers de réussite d’une transformation digitale des médias

sept. 2019 — 2 min lues

Le 19 septembre dernier se sont réunis quatre experts des médias et de la souscription pour échanger sur les leviers de réussite d’une transformation digitale des médias : Marion Wyss, Consultante pour Media Malaika Consulting, Jean-François Hattier, Fondateur de Hattier Consulting, Olivier Bussenot, Sales Engineer Southern Europe chez Zuora et Laurent Peron, DG France de GoCardless.

Transformation digitale et l’économie de l’abonnement dans le secteur des médias

Les médias doivent faire face à un changement de perception et d’attente de la part des consommateurs, aujourd’hui à la recherche de gratuité, de dématérialisation, et exigeants sur le contenu car de plus en plus informés et peu enclins aux contraintes. C’est pourquoi aujourd’hui les médias se doivent de concentrer leurs efforts sur l’engagement de leurs lecteurs. Pour y répondre, des actions spécifiques sont mises en place pour créer, renforcer et entretenir cet engagement : amélioration de la qualité de l’expérience utilisateur, un meilleur accueil et accompagnement, une personnalisation renforcée, une simplification à tous les niveaux.

L’abonnement : le modèle économique incontournable pour le secteur des médias

En effet, les attentes des consommateurs ne sont pas les seuls changements auxquels les médias doivent faire face : le modèle économique du secteur.

Avec l'arrivée de l'internet, le modèle économique traditionnel des médias a été bouleversé. - Philippe Van Hove, Vice-Président South Europe, Zuora.

L’émergence du support numérique dans les années 2000 a poussé les médias à changer leur stratégie de monétisation et à évoluer vers un modèle de contenu gratuit financé par de la publicité. Or, dès 2015, 80% du marché publicitaire digital est absorbé par Google et Facebook, amenant les médias à réfléchir à comment compléter le modèle actuel par un modèle de monétisation du contenu directement auprès des consommateurs, où la proposition de valeur et l’expérience utilisateur serait centraux.

Personnaliser l'expérience utilisateur des consommateurs de médias, quelle que soit leur forme apparaît tout aussi crucial. L'abonnement flexible est un bon moyen pour y parvenir, à condition d'oublier les modèles d'autrefois. - Philippe Van Hove

S'inspirer de ce qui a déjà marché

Selon Deloitte, les abonnements digitaux représenteront 50% des revenus des médias d’ici 2020. Cela ne sera possible que si les processus mis en place sont simples.

Avec l'aide de YouGov, nous avons sondé 10 marchés (France, Royaume-Uni, Allemagne, Espagne, Danemark, Suède, États-Unis, Canada, Australie et Nouvelle-Zélande) : 33% des consommateurs français abandonnent leurs achats lorsque le parcours client est jugé complexe.

Le modèle par abonnement est clé pour les médias, et le prélèvement bancaire est le plus adapté parce qu'il s'effectue directement de banque à banque, les paiements sont beaucoup moins susceptible d'échouer. De plus, il permet d'éviter les problèmes d'échecs de paiement en cas de carte bancaire expirée ou annulée.

GoCardless est une solution en mesure d’accompagner les médias dans leur transformation numérique et nous sommes très fiers d’avoir notamment contribué à la réussite de The Guardian en réduisant leur taux de churn involontaire grâce au prélèvement automatique. Cela leur a parallèlement permis d’augmenter le taux de conversion de leurs abonnés et supporters grâce à la fluidification de leur parcours client.

L’équipe GoCardless remercie tous les intervenants de cet afterwork, ainsi que toutes les personnes présentes, et vous donne rdv le vendredi 4 octobre au EWPN Local Meetup France - Diversité & globalisation : quelle reconfiguration du marché des paiements ?