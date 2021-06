L'abonnement pour tout type d'entreprise : le cas de PayFit

avr. 2020 — 2 min lues

Depuis 2016, PayFit simplifie la gestion de la paie et des ressources humaines pour les PME en automatisant leurs processus. En tant que logiciel SaaS (Software as a Service), la startup commercialise son offre en ligne sous forme d’abonnement. Francis Saillard, directeur financier de PayFit, nous parle des atouts de ce business model qui séduit un nombre croissant de startups et d’entreprises traditionnelles.

L’abonnement, au coeur du modèle de croissance de PayFit

À ses clients et prospects PME, PayFit propose trois niveaux d’abonnement mensuel - Standard, Essentiel et Avancé - doté chacun d’un ensemble de fonctionnalités. « À la différence d’autres business models, on ne dépend pas d’une prestation fournie à un instant T. L’avantage de l’abonnement, c’est qu’il procure des revenus récurrents grâce à la répétition de la transaction », explique Francis Saillard. Résultat : à la fin de chaque mois, l’entreprise connaît sa position de cash et de trésorerie, ce qui lui permet d’anticiper ses finances et sa stratégie.

De quoi aussi conforter les marchés du private equity vers lesquels PayFit se tourne pour lever des fonds : « Véritables arguments de vente, l’abonnement et les revenus récurrents contribuent à convaincre les investisseurs de nous financer », précise Francis Saillard. En juin 2019, PayFit a levé 70 millions d’euros lors d’un troisième tour de table réussi.

Abonnement, prélèvement et GoCardless : le trio gagnant

Chaque mois, le montant de l’abonnement est automatiquement prélevé du compte bancaire des clients. « Le prélèvement automatique est le meilleur moyen d’encaisser des revenus récurrents. Nos encaissements transitent par GoCardless, un outil qui permet en plus d’automatiser la chaîne des paiements », ajoute Francis Saillard. Un exemple : en fin de mois, les factures sont automatiquement envoyées aux clients sur l’adresse e-mail de leur choix. Plus besoin de perdre du temps à rechercher des factures ou de se rappeler de faire un virement. Les clients sont automatiquement prélevés du montant de la facture, qu’ils peuvent ensuite réconcilier avec le paiement en toute simplicité. Aujourd'hui, 100 % des clients de PayFit, soient 3000 entreprises, règlent leur abonnement par prélèvement bancaire.

« Grâce à la sécurisation des revenus liée au prélèvement, le recouvrement n’est même pas encore un sujet chez nous », ajoute-t-il. Un moyen efficace de réduire le churn et le risque d’impayés pour les PME, y compris celles qui sont positionnées sur des segments de marché en croissance : « Pour toute entreprise, en particulier les PME et les startups, le cash, c’est vraiment le nerf de la guerre », rappelle Francis Saillard. Alors qu'elles constituent l'essentiel du tissu économique français, les petites et moyennes entreprises sont en effet les plus vulnérables face aux retards de paiement et impayés : une TPE ou PME meurt toutes les 33 minutes de problèmes de trésorerie dus aux délais de paiement.

Un modèle économique incontournable ?

Business model en plein boom, l’abonnement ne séduit pas seulement les jeunes pousses du digital. Les entreprises traditionnelles s’y mettent aussi, comme le rappelle Francis Saillard : « Quand on voit que Michelin propose désormais un abonnement mensuel couvrant la consommation et l’entretien des pneus - et non pas l’achat, on se dit que toute entreprise pourrait évoluer vers ce modèle-là ». Le fabricant de pneumatiques rejoint ainsi d’autres grands industriels comme Saint-Gobain, qui utilise l’abonnement pour se réinventer sur un marché de l’énergie en pleine mutation.