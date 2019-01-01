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El futuro de los pagos: Un mundo sin fallos

En un mundo en el que atraer y retener a los clientes es más difícil que nunca, las empresas deben asegurarse de que los fallos en los pagos no alteren esa relación.

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Descargue el informe para saber cómo proteger su estrategia de los pagos fallidos.

Lea el informe para descubrir: 

●      Cómo el método de pago elegido influye directamente en los fallos de pago

●      El coste de los pagos fallidos en su empresa

●      Cómo optimizar su estrategia de pagos para reducir los pagos fallidos 

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GoCardless SAS (número de registro de empresa 834 422 180, R.C.S. PARIS), capital social 6 000 000 EUR, está autorizada por la ACPR (Autoridad francesa de supervisión prudencial y de resolución), Código bancario (CIB) 17118, para la prestación de servicios de pago.