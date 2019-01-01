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Chris McQuillan, Director comercial de Lifestyle Fitness
Siamac Rezaiezadeh, Director de marketing de producto, GoCardless
Beth McGarrick, Gerente de marketing de producto, GoCardless
En él discutimos:
Cómo Lifestyle Fitness da prioridad a la experiencia del cliente y, de paso, ahorra dinero al hacerlo
Cómo cualquier empresa puede cobrar más pagos con éxito gracias a la digitalización, a la automatización y a la inteligencia de pagos
La experiencia de Lifestyle Fitness en la implantación y el uso diario de Success+