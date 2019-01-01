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[A pedido] Receta para el éxito con Success+: Cómo Lifestyle Fitness está reduciendo los pagos fallidos

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Presentadores

  • Chris McQuillan, Director comercial de Lifestyle Fitness

  • Siamac Rezaiezadeh, Director de marketing de producto, GoCardless

  • Beth McGarrick, Gerente de marketing de producto, GoCardless

En él discutimos:

  • Cómo Lifestyle Fitness da prioridad a la experiencia del cliente y, de paso, ahorra dinero al hacerlo

  • Cómo cualquier empresa puede cobrar más pagos con éxito gracias a la digitalización, a la automatización y a la inteligencia de pagos

  • La experiencia de Lifestyle Fitness en la implantación y el uso diario de Success+

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GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. París, Francia

GoCardless SAS (número de registro de empresa 834 422 180, R.C.S. PARIS), capital social 6 000 000 EUR, está autorizada por la ACPR (Autoridad francesa de supervisión prudencial y de resolución), Código bancario (CIB) 17118, para la prestación de servicios de pago.