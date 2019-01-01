[Webinar] Eliminando el estrés de los cobros

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Descubre como la automatización puede ahorrarte tiempo y dinero. ¡Nunca es demasiado tarde! Accede a la grabación
Luis Fernández de la Regata, Experto en cobros, GoCardless
¿Conoces el coste real de cobrar a tus clientes? Los sistemas de pago están hechos para un mundo anterior a Internet, se han quedado anticuados y ya no cumplen su propósito original. Durante este webinar, Luis Fernández de la Regata, experto en cobros, te explicará cómo puedes eliminar el estrés del cobro de pagos mediante la automatización.
Durante esta sesión de 30 minutos, te contamos cómo:
Reducir el periodo medio de cobros de tu empresa
Ahorrar tiempo y dinero
Desbloquear el flujo de efectivo
Minimizar las tareas administrativas