[Webinar] Eliminando el estrés de los cobros

Ponente:

Luis Fernández de la Regata, Experto en cobros, GoCardless

¿Los cobros te están frenando y causando estrés?

¿Conoces el coste real de cobrar a tus clientes? Los sistemas de pago están hechos para un mundo anterior a Internet, se han quedado anticuados y ya no cumplen su propósito original. Durante este webinar, Luis Fernández de la Regata, experto en cobros, te explicará cómo puedes eliminar el estrés del cobro de pagos mediante la automatización.