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Recursos

[Webinar] Eliminando el estrés de los cobros

Descubre como la automatización puede ahorrarte tiempo y dinero. ¡Nunca es demasiado tarde! Accede a la grabación

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Ponente:

Luis Fernández de la Regata, Experto en cobros, GoCardless

¿Los cobros te están frenando y causando estrés?

¿Conoces el coste real de cobrar a tus clientes? Los sistemas de pago están hechos para un mundo anterior a Internet, se han quedado anticuados y ya no cumplen su propósito original. Durante este webinar, Luis Fernández de la Regata, experto en cobros, te explicará cómo puedes eliminar el estrés del cobro de pagos mediante la automatización.

Cómo simplificar y digitalizar tus cobros

Durante esta sesión de 30 minutos, te contamos cómo:

  • Reducir el periodo medio de cobros de tu empresa

  • Ahorrar tiempo y dinero

  • Desbloquear el flujo de efectivo

  • Minimizar las tareas administrativas

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GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. París, Francia

GoCardless SAS (número de registro de empresa 834 422 180, R.C.S. PARIS), capital social 6 000 000 EUR, está autorizada por la ACPR (Autoridad francesa de supervisión prudencial y de resolución), Código bancario (CIB) 17118, para la prestación de servicios de pago.