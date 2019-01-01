[Webinar] Cobros en periodos de incertidumbre

Durante esta sesión de 30 minutos, cubriremos:

Los cobros en periodos de incertidumbre y lo que significa para tu negocio

Estrategias eficaces para minimizar el impacto de la incertidumbre económica en tus ingresos.

El desbloqueo del flujo de efectivo mediante un sistema de cobros claro y automático.

Introducción a la solución GoCardless