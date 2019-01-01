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[Webinar] Cobros en periodos de incertidumbre

¿Está tu proceso de cobro de pagos preparado para la incertidumbre económica? Regístrate para descubrir cómo puedes proteger tus ingresos automatizando tus cobros

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¡Nunca es demasiado tarde! Accede a la grabación

  • Establece una rápida recuperación de tu flujo de caja 

  • Automatiza y digitaliza tus procesos de cobros y pagos

  • Asegura tu cartelera de clientes

Ponentes :

Luis Fernández de la Regata Lestrade, Experto en cobros

Salvador Arguello, Experto en cobros

Durante esta sesión de 30 minutos, cubriremos:

  • Los cobros en periodos de incertidumbre y lo que significa para tu negocio

  • Estrategias eficaces para minimizar el impacto de la incertidumbre económica en tus ingresos.

  • El desbloqueo del flujo de efectivo mediante un sistema de cobros claro y automático.

  • Introducción a la solución GoCardless

  • Preguntas y respuestas en directo con los expertos en cobros de GoCardless

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GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. París, Francia

GoCardless SAS (número de registro de empresa 834 422 180, R.C.S. PARIS), capital social 6 000 000 EUR, está autorizada por la ACPR (Autoridad francesa de supervisión prudencial y de resolución), Código bancario (CIB) 17118, para la prestación de servicios de pago.