Sigue de cerca tus cobros

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Te enviamos alertas y notificaciones en tiempo real para que sepas cuándo se realiza cada cobro. Así puedes tomar medidas si falla un pago o se cancela una domiciliación bancaria.
¿Tus pagos llegan a tiempo? ¿Ha fallado alguno? ¿Qué cliente te debe dinero? Para responder a estas preguntas necesitas información útil.
[Before GoCardless] we were unable to provide a good experience for customers. Money would land in our account, but we had no visibility on where it came from, and which payments weren’t coming in on time.Marc Hartog, CEO, British Journal of Photography
Completamos con éxito el 97.3% de los cobros en el primer intento y nuestras alertas instantáneas te permiten saber cuándo se produce un pago fallido o una cancelación. Es entonces cuando nuestro sistema de inteligencia de pagos Success+ reintenta el cobro en el día que mejor le viene a cada cliente.
Supervisa y gestiona todas tus transacciones a través de nuestro panel de control online o conecta GoCardless a tu software de facturación con alguna de nuestras numerosas integraciones.