Entérate por qué otras empresas nos eligen

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No recibir quejas de los usuarios es la mejor señal de que GoCardless realmente funciona como método de cobro de pagos y no es una solución de usar y tirar”
Xavier Castellana, Antiguo Director financiero de TravelPerk
“La implantación era una fase importante para nosotros ya que, al ser una empresa pequeña, disponemos de pocos recursos. Aun así, conseguimos integrarlo en un día".
Jaime Pla, CEO, SUOP
No recibir quejas de los usuarios es la mejor señal de que GoCardless realmente funciona como método de cobro de pagos y no es una solución de usar y tirar”
Xavier Castellana, Antiguo Director financiero de TravelPerk
“La implantación era una fase importante para nosotros ya que, al ser una empresa pequeña, disponemos de pocos recursos. Aun así, conseguimos integrarlo en un día".
Jaime Pla, CEO, SUOP
Cobrar no debería ser un reto, y nosotros te lo ponemos todo fácil para que puedas concentrarte en lo que realmente es importante para tu negocio.
“Queremos que nuestros clientes de todo el mundo puedan adquirir DocuSign mediante métodos de pago sencillos y fáciles. Ofrecer GoCardless nos ha permitido obtener mejores conversiones de clientes.”
Beverly Tu, Directora de crecimiento e-commerce, Docusign
Desde la configuración de la cuenta hasta la verificación del cliente y el cobro de los pagos, nos centramos en agilizar fácilmente tu flujo de trabajo.
Los clientes opinan que comenzar con GoCardless es realmente sencillo y fácil.