Reduce los pagos fallidos

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Realizamos con éxito el 97,1% de los cobros en el primer intento. Cuando esto no sucede, nuestro sistema de inteligencia de pagos Success+ reintenta el cobro en el día que mejor le viene a cada cliente.
Entre el 10 y el 15% de los pagos realizados con tarjetas de crédito o débito fallan porque las tarjetas se pierden, expiran o son rechazadas por los bancos emisores. Y cada pago fallido exige un nuevo intento de cobro y una rectificación, todo lo cual se traduce en un aumento de las tareas administrativas.
Antes gestionábamos a mano cada pago fallido siempre de la misma manera. Con GoCardless no tenemos que andar detrás de los clientes y evitamos esas conversaciones tan incómodasIoannis Georgiou, Co-Founder, Lendwise
GoCardless se basa en la domiciliación bancaria, una forma de pago entre bancos. Tenemos una tasa de pagos fallidos del 2,5% en el primer intento. Las cuentas bancarias no expiran. Por eso con la domiciliación apenas es necesario actualizar los datos de los clientes.
Nuestro sistema de inteligencia de pagos Success+ reintenta el cobro en el día que mejor le viene a cada cliente. Por término medio, con nosotros recuperas el 70% de los pagos fallidos.