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Reduce los pagos fallidos

Realizamos con éxito el 97,1% de los cobros en el primer intento. Cuando esto no sucede, nuestro sistema de  inteligencia de pagos Success+ reintenta el cobro en el día que mejor le viene a cada cliente.

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Entre el 10 y el 15% de los pagos con tarjeta fallan

Entre el 10 y el 15% de los pagos realizados con tarjetas de crédito o débito fallan porque las tarjetas se pierden, expiran o son rechazadas por los bancos emisores. Y cada pago fallido exige un nuevo intento de cobro y una rectificación, todo lo cual se traduce en un aumento de las tareas administrativas.

Antes gestionábamos a mano cada pago fallido siempre de la misma manera. Con GoCardless no tenemos que andar detrás de los clientes y evitamos esas conversaciones tan incómodas

Ioannis Georgiou, Co-Founder, Lendwise

Mejora con nosotros la tasa de cobros realizados con éxito

GoCardless se basa en la domiciliación bancaria, una forma de pago entre bancos. Tenemos una tasa de pagos fallidos del 2,5% en el primer intento. Las cuentas bancarias no expiran. Por eso con la domiciliación apenas es necesario actualizar los datos de los clientes.

Optimiza tus pagos con Success+

Nuestro sistema de inteligencia de pagos Success+ reintenta el cobro en el día que mejor le viene a cada cliente. Por término medio, con nosotros recuperas el 70% de los pagos fallidos.

Cómo funciona GoCardless

Más de 70.000 negocios de todos los tamaños confían ya en nosotros

  • No more late payments

    “GoCardless stops those awkward conversations with clients."