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GOCARDLESS FOR ENTERPRISE BUSINESSES
Reduce en un 47% el tiempo que tardas en cobrar. Ten el control de cuándo se hacen los pagos y minimiza tus días de acreedor.
No dejes que las cuentas pendientes de cobro limiten la capacidad de tu empresa para invertir en el futuro.
En general, contar con una plataforma tan sólida como GoCardless para automatizar los cobros mensuales es una ventaja enorme desde el punto de vista del flujo de caja. Tenemos más confianza en los ingresos continuos y vemos un flujo de ingresos que nos permite predecir el futuro más inmediato.
Clare Caras-Altas, Directora financiera, Taurus Insurance Services
Trabajamos con la domiciliación bancaria, un método de pago basado en el adeudo directo. Esto te permite ver cuándo se realizan los cobros y tener bajo control las cuentas pendientes.
Funcionamos con la domiciliación bancaria, una forma de pago basada en el adeudo directo de banco a banco. Esto permite a los negocios realizar cobros directamente de las cuentas bancarias de los clientes.
Con nosotros en torno al 97,3% de los cobros se realizan con éxito en el primer intento. Con información en tiempo real puedes saber al instante cuándo un pago resulta fallido y tomar medidas al respecto.
Nuestra inteligencia de pagos Success+ reintenta el cobro en el día que mejor le viene al cliente y, por término medio, recupera un 70% de los pagos fallidos.
Success+ hace el trabajo duro, calculando el mejor día para reintentar el cobro y automatizando los reintentos y haciendo un seguimiento de los resultados. El 89% de los negocios afirma que Success+ les ahorra tiempo.
Es que todo funciona… Ahora en el proceso de facturación intervenimos sólo una o dos veces al mes. Nos hemos despreocupado de todo ello
John Heggs, Director financiero, intY