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GOCARDLESS FOR ENTERPRISE BUSINESSES

Cobra antes con GoCardless

Reduce en un 47% el tiempo que tardas en cobrar. Ten el control de cuándo se hacen los pagos y minimiza tus días de acreedor.

Habla con nuestro equipo de ventas

Tus cobros pendientes te impiden crecer

No dejes que las cuentas pendientes de cobro limiten la capacidad de tu empresa para invertir en el futuro.

En general, contar con una plataforma tan sólida como GoCardless para automatizar los cobros mensuales es una ventaja enorme desde el punto de vista del flujo de caja. Tenemos más confianza en los ingresos continuos y vemos un flujo de ingresos que nos permite predecir el futuro más inmediato.

Clare Caras-Altas, Directora financiera, Taurus Insurance Services

Toma el control de tus cobros

Trabajamos con la domiciliación bancaria, un método de pago basado en el adeudo directo. Esto te permite ver cuándo se realizan los cobros y tener bajo control las cuentas pendientes.

Cobros basados en el adeudo directo

Funcionamos con la domiciliación bancaria, una forma de pago basada en el adeudo directo de banco a banco. Esto permite a los negocios realizar cobros directamente de las cuentas bancarias de los clientes.

Baja tasa de cobros fallidos

Con nosotros en torno al 97,3% de los cobros se realizan con éxito en el primer intento. Con información en tiempo real puedes saber al instante cuándo un pago resulta fallido y tomar medidas al respecto.

Reintentos inteligentes

Nuestra inteligencia de pagos Success+ reintenta el cobro en el día que mejor le viene al cliente y, por término medio, recupera un 70% de los pagos fallidos.

Optimiza tus cobros con Success+

Success+ hace el trabajo duro, calculando el mejor día para reintentar el cobro y automatizando los reintentos y haciendo un seguimiento de los resultados. El 89% de los negocios afirma que Success+ les ahorra tiempo.

Es que todo funciona… Ahora en el proceso de facturación intervenimos sólo una o dos veces al mes. Nos hemos despreocupado de todo ello

John Heggs, Director financiero, intY

70.000 negocios de todo el mundo confían ya en nosotros

  • Automating manual processes

    “Payments now take much less time, and we have greater control and visibility.”

  • Better for customers

    “More than 3 out of 5 of our new customers have set up direct debits.”

  • Error free payments

    "GoCardless ensures our transactions are accurate, easy to set up and manage."

  • Automated, repeatable, dependable

    "In a constantly changing landscape, it's amazing to be able to lean on a partner like GoCardless."

  • Removing inefficiencies

    "GoCardless saves us about three FTE per year, which equates to around £100,000 worth of overhead."