Los costes que genera el cobro de pagos van más allá de los meros gastos de transacción. Están los gastos de inicio, las comisiones por procesamiento de tarjeta y los ingresos que se pierden por el abandono de clientes.

Y, si cobras pagos a nivel internacional, hay que añadir los recargos por operación en moneda extranjera y las comisiones ocultas.