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Reduce hasta un 56% el coste de cobro y gestión de pagos recurrentes
Los costes que genera el cobro de pagos van más allá de los meros gastos de transacción. Están los gastos de inicio, las comisiones por procesamiento de tarjeta y los ingresos que se pierden por el abandono de clientes.
Y, si cobras pagos a nivel internacional, hay que añadir los recargos por operación en moneda extranjera y las comisiones ocultas.
Desde que nos pasamos a GoCardless hemos reducido en un 90% el coste del proceso de pagos
Damian Brychy, Director de operaciones y co-fundador, Capital on Tap
¿Sabías que el 85% de los negocios emplean a más de 20 empleados para gestionar los pagos?
Forrester Consulting hizo este sorprendente descubrimiento después de una realizar una encuesta a 700 responsables de decisiones sobre pagos
Lee el informe completo y descubre más información y consejos para superar las dificultades relacionadas con los pagos.
Incorpora la eficiencia de la automatización de cobros y reduce los costos de cobros.
Reduce tus costes operativos automatizando los procesos manuales. Gestiona los cobros y la conciliación a través de una amplia selección de más 200 integraciones de socios o usando nuestra excelente API.
Con nosotros realizarás con éxito hasta el 97.3% de tus cobros en el primer intento. Al recibir información en tiempo real sabrás al instante cuándo falla un cobro y podrás tomar medidas con Success+.
Obtén en tiempo real informes e ideas intuitivas que te permiten seguir de cerca todo el proceso de pago. Reacciona con rapidez cuando se produce un cobro fallido y reduce la carga de trabajo de tu equipo de atención al cliente.
Usando GoCardless reduces en un 59% los recursos que necesitas para gestionar tus cobros.
59%
Less staff time to manage, extend payment platform. Source: IDC White Paper
Todo simplemente funciona... Ahora es un proceso de facturación de uno o dos toques, una vez al mes. Ya no tenemos que pensar ni preocuparnos por eso".
John Heggs, Gerente de Finanzas, intY
Autotask, una empresa SaaS radicada en Estados Unidos vende suscripciones a más de 50 países incluidos el Reino Unido, los Países Bajos y Alemania. Antes de descubrir GoCardless, la mitad de sus clientes pagaban cuotas mensuales a través de transferencias bancarias o cheques y la otra mitad con tarjeta de crédito.
Desde que utiliza GoCardless, Autotask ha logrado rebajar los días pendientes de cobro a una media de 3,5 y su índice de pagos fallidos se sitúa ahora por debajo del 1%