Reduce las barreras internacionales

GoCardless encargó a Forrester Consulting un estudio de 700 responsables de pagos en organizaciones que operaban con modelos de ingresos recurrentes. Forrester Consulting descubrió que los pagos recurrentes B2B están obligando a las empresas a modernizar su tecnología de pagos y actualizar sus operaciones de pago.

Lee el informe completo, descubre las oportunidades y los desafíos de las empresas de alcance global y averigua lo que están haciendo para hacer frente a estos retos