Reduce las barreras internacionales

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GOCARDLESS FOR ENTERPRISE BUSINESSES
Cobra con nosotros pagos recurrentes sin importar dónde estén tus clientes. Controla los pagos recurrentes en más de 30 países desde una sola cuenta bancaria y liquida todo en la moneda de tu país.
Hacer negocios en el extranjero ya es bastante complicado. Lo que no necesitas son procesos de pago que te lo pongan aún más difícil. Realizar cobros recurrentes en el extranjero puede resultar lento, caro e impredecible.
Queremos que, cuando compran DocuSign, nuestros clientes de todo el mundo tengan acceso a formas de pago sencillas y fáciles. Estamos encantados de trabajar con GoCardless para ofrecer la domiciliación bancaria como una opción de pago en toda Europa.
Robin Joy, Vicepresidente senior de Ventas Digitales, DocuSign
GoCardless encargó a Forrester Consulting un estudio de 700 responsables de pagos en organizaciones que operaban con modelos de ingresos recurrentes. Forrester Consulting descubrió que los pagos recurrentes B2B están obligando a las empresas a modernizar su tecnología de pagos y actualizar sus operaciones de pago.
Lee el informe completo, descubre las oportunidades y los desafíos de las empresas de alcance global y averigua lo que están haciendo para hacer frente a estos retos
Somos la primera red global diseñada para el cobro de pagos recurrentes internacionales. Nuestra red aúna esquemas de domiciliación que antes estaban fragmentados o sujetos a restricciones. Ahora con nosotros puedes liquidar todos los pagos en una sola divisa y en una sola cuenta bancaria.
Controla los pagos recurrentes en más de 30 países desde una sola cuenta bancaria o utiliza cuentas locales para mantener los pagos en su divisa original. La elección es tuya.
Elige cuándo los clientes te pagan y retira el dinero de sus cuentas. La domiciliación bancaria tiene una tasa de fracaso cuatro veces menor que las tarjetas.
Controla las comisiones exactas que pagas incluido el tipo de cambio real (con la tecnología de Wise). Nada de cargos ocultos ni sorpresas desagradables.
Hasta la fecha, allá donde la ofrecemos, GoCardless se convierte en la opción de pago preferida en el 50-85% de los casos. Para nosotros eso significa que nos pagan de manera fiable y puntual y que, además, tenemos un mejor control de los datos de pago.
Diego Passarela, Jefe de pagos y facturación, Quandoo