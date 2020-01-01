Reduce el riesgo de conversión

¿Sabías que en la mitad de los negocios el 7% de los cobros resulta fallido? Esto conduce a deudas incobrables y la pérdida tanto de clientes como de ingresos. Forrester Consulting descubrió esta estadística tras una encuesta realizada a 700 personas responsables de la toma de decisiones sobre pagos.

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