Reduce el riesgo de conversión

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A nivel mundial, la domiciliación bancaria es la forma de pago preferida para realizar pagos recurrentes. La elige un 42% de las empresas. Añade con nosotros la domiciliación a tus opciones de pago y gana clientes.
Las preferencias cambian de un país a otro. Las tarjetas son populares en Estados Unidos, pero el Reino Unido, Alemania, Francia, España y Australia prefieren la domiciliación. Si ofreces una sola forma de pago una parte de tus clientes potenciales terminará por no usar tus servicios Lee el informe global sobre preferencias de pago
Añadimos la opción de domiciliar los pagos a través de GoCardless porque queríamos alcanzar unas cifras de crecimiento internacional muy ambiciosas. La domiciliación bancaria es el método de pago preferido en Europa y a nosotros nos faltaba esa paridad.
Participante en el estudio de IDC White Paper
¿Sabías que en la mitad de los negocios el 7% de los cobros resulta fallido? Esto conduce a deudas incobrables y la pérdida tanto de clientes como de ingresos. Forrester Consulting descubrió esta estadística tras una encuesta realizada a 700 personas responsables de la toma de decisiones sobre pagos.
Lee el informe completo y descubre información y consejos para solucionar tus problemas con los cobros.
Con GoCardless puedes hacer cobros mediante domiciliación bancaria en más de 30 países. Añadiendo la domiciliación a otras formas de pago creas una experiencia de pago insuperable.
Hemos creado la primera red global de diseñada para los cobros recurrentes. Con nosotros puedes ofrecer a tus clientes la domiciliación los pagos en más de 30 países incluidos el Reino Unido, los países de la Eurozona, Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda.
Con nosotros, en torno al 97,3% de los cobros tienen éxito al primer intento. Al obtener información en tiempo real sabes al instante cuándo un pago resulta fallido y puedes tomar medidas al respecto.
Conecta GoCardless a la tecnología que utilizas. Nuestra lista de integraciones de socios incluye a empresas como Salesforce, Zuora y Chargebee. También puedes usar nuestra API
Personaliza nuestras páginas de pago ya preparadas o crea una integración a medida utilizando nuestra API. Además, puedes adaptar tu página de pago a cada mercado local para satisfacer las necesidades de tus clientes internacionales.
Hasta la fecha, allá donde la ofrecemos, GoCardless se convierte en la opción de pago que prefieren entre el 50 y el 85% de los clientes. Para nosotros eso significa que se nos paga con fiabilidad y puntualidad y que tenemos mayor control sobre la información de nuestros cobros.
Diego Passarela, Jefe de facturación y pagos, Quandoo
Desde que lo lanzamos hace siete años, Capital on Tap no ha parado de ayudar a los pequeños negocios y trabaja ahora con más de 70.000 pymes. Con GoCardless, Capital on Tap ha logrado pasar a la domiciliación a más del 80% de sus clientes internacionales, reduciendo en un 90% los costes derivados de los cobros