Mejora tu flujo de caja

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Acepta pagos automáticamente cuando vencen. Reduce tus días de acreedor y ten el flujo de caja que necesitas para poder planificar el futuro de tu negocio.
Los problemas de flujo de caja son una preocupación habitual en las empresas pequeñas. Los días sin cobrar y las conversaciones incómodas con tus clientes limitan tu capacidad de planificar el futuro o, peor aún, pueden llegar a arruinarte.
GoCardless stops those awkward conversations with clients, it saves time and it obviously helps cash flow – that’s a huge thing!”Saija Mahon, Founder & MD, Mahon Digital
La clave para tener un mejor flujo de caja está en un sistema fiable de cobro automatizado. Libera a tus clientes de la carga de tener que acordarse de pagar y ahorra tiempo en la gestión administrativa
47%
Reducicón en el tiempo de pago utilizando GoCardless según IDC White Paper
Tus clientes pueden configurar un pago online en sólo dos minutos.
Siempre enviamos un email a los clientes cuando comienza una suscripción o cuando se realiza un pago puntual.
Nada de clientes que se olvidan de pagar, deben enviarte cheques por correo o iniciar sesión en un banco online.
Si se llega a producir un cobro erróneo, el pago de tu cliente está completamente protegido.