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Mejora tu flujo de caja

Acepta pagos automáticamente cuando vencen. Reduce tus días de acreedor y ten el flujo de caja que necesitas para poder planificar el futuro de tu negocio.

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Andar detrás de los pagos no debiera ser un trabajo jornada completa

Los problemas de flujo de caja son una preocupación habitual en las empresas pequeñas. Los días sin cobrar y las conversaciones incómodas con tus clientes limitan tu capacidad de planificar el futuro o, peor aún, pueden llegar a arruinarte.

GoCardless stops those awkward conversations with clients, it saves time and it obviously helps cash flow – that’s a huge thing!”

Saija Mahon, Founder & MD, Mahon Digital

Con los cobros automatizados el flujo de caja realmente fluye

La clave para tener un mejor flujo de caja está en un sistema fiable de cobro automatizado. Libera a tus clientes de la carga de tener que acordarse de pagar y ahorra tiempo en la gestión administrativa

47%

Reducicón en el tiempo de pago utilizando GoCardless según IDC White Paper

Cómo funciona GoCardless

Ideal para tus clientes

Simple

Tus clientes pueden configurar un pago online en sólo dos minutos.

Transparente

Siempre enviamos un email a los clientes cuando comienza una suscripción o cuando se realiza un pago puntual.

Eficiente

Nada de clientes que se olvidan de pagar, deben enviarte cheques por correo o iniciar sesión en un banco online.

Seguro y protegido

Si se llega a producir un cobro erróneo, el pago de tu cliente está completamente protegido.

Más de 70.000 negocios de todos los tamaños confían ya en nosotros