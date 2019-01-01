Cobros que funcionan como un reloj para Taurus

Taurus Insurance es un intermediario de seguros con base en Gibraltar sirviendo al mercado del Reino Unido con soluciones de seguros de estilo de vida galardonadas. Principalmente ofrece seguros de dispositivos a través de sus tres marcas —Switched On Insurance, Trusted Insurances y Swipe Insurance— pero su gama de productos también incluye viajes.

La compañía se distingue por ofrecer la flexibilidad de experiencias de suscripción mensuales en los seguros de dispositivos, lo que permite a los clientes contratar seguros a través de planes mensuales flexibles.

Taurus cobra decenas de miles de pagos cada mes y los más finos márgenes importan a esa escala. Desde el cobro eficiente de los pagos hasta la minimización del fallo en los pagos, la optimización de los procesos y las operaciones tiene un impacto directo en la rentabilidad de la empresa.

Es por eso que Taurus trabaja con GoCardless para cobrar los pagos mensuales a través de domiciliaciones bancarias.

Mayor visibilidad en los pagos, mejores previsiones

"Nuestra base de suscriptores constituye la mayoría de nuestro negocio", dijo Clare Caras-Altas, Directora de finanzas de Taurus Insurance Services. “La empresa entera procesa unos 48.000 pagos al mes. El 99% de dichos pagos se cobran a través de GoCardless, que funciona como un reloj”.

Como directora de una función financiera ajetreada, la creación de informes de back-end precisa y optimizada es sumamente importante para Clare. En este sentido, la mayor visibilidad en los pagos que ofrece GoCardless marca una enorme diferencia en las operaciones.

“Si no contásemos con las excelentes capacidades de creación de informes de GoCardless, sería muy difícil conciliar un volumen tan elevado de pagos”, dijo Clare. “La creación de informes en GoCardless es fácil de acceder y entender, y la posibilidad de crear informes a medida me permite conciliar pagos con relativa sencillez”.

Los beneficios de una mayor visibilidad de los pagos también lleva a una mejor gestión del flujo de caja y previsión financiera, lo que a su vez optimiza la planificación estratégica para Taurus.

“En general, tener una plataforma a toda prueba como GoCardless para el cobro automatizado de los pagos mensuales es una enorme ventaja desde el punto de vista del flujo de caja”, dijo Clare. “Podemos estar más seguros de nuestros ingresos continuos y podemos ver un flujo de ingresos que es previsible para el futuro cercano”.

Impulsando las tasas de cobro a niveles de élite

Para maximizar las ventajas obtenidas automatizando los pagos a escala, Taurus aprovecha Success+ de GoCardless para automatizar la recuperación de pagos fallidos.

Success+ utiliza los datos de inteligencia de pagos de GoCardless y el machine learning para reducir los pagos fallidos. Lo consigue gracias a los reintentos inteligentes, que identifican el momento más probable en el que el cliente tendrá fondos en su cuenta, y reintenta los pagos automáticamente ese día.

La solución ha ayudado a obtener un valioso rendimiento adicional de sus procesos de cobro de pagos, como explica Clare: “Históricamente, siempre hemos tenido una tasa de cobro muy buena, pero con Success+ ha mejorado en más de un 2%. GoCardless ha sido fundamental para lograr una increíble tasa de éxito en los cobros, que es casi del 99%”.

Como proceso de recuperación automatizado, Success+ reduce en un 64% el tiempo dedicado a recuperar pagos fallidos y el 70% de los usuarios de Success+ declaran tener mejores relaciones con los clientes porque ya no tienen que recuperar pagos atrasados.

“Si tuviera que usar tres palabras para describir Success+, estas serían: simple, eficiente y rentable”, añadió Clare.

Libre para centrarse en el crecimiento

Desde que empezó a trabajar con GoCardless, Clare y su equipo dicen sentirse totalmente libres de la preocupación de los cobros y su impacto en el recorrido del cliente. También se sienten seguros de que el soporte está al alcance de la mano si lo necesitan, lo cual será fundamental ya que Taurus tiene ambiciosos planes de crecimiento.

“GoCardless me brinda la tranquilidad de que el recorrido del cliente es simple, los cobros son sumamente altos y los números en mis informes son correctos”, dijo Clare. “Pero una de las principales razones por las que disfruto trabajando con GoCardless es el increíble equipo de éxito para el cliente. Tengo revisiones trimestrales con mi gerente de éxito para el cliente y siempre siento que recibo todo el apoyo, sin importar lo que sea que necesite hacer.”

“El apoyo de GoCardless y del equipo de éxito para el cliente nos libera para centrarnos en el crecimiento. Planeamos expandir a Australia dentro de poco y alrededor de la Unión Europea para finales de año. Y estamos encantados de tener a GoCardless con nosotros en este recorrido”.