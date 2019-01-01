Plum reduce los pagos fallidos gracias a GoCardless

Plum es una aplicación de gestión financiera que está cambiando la manera de generar riqueza, con opciones de ahorro e inversión que no se pierden en jerga financiera y que están adaptados a clientes de todo tipo.

Permite a los clientes apartar la cantidad que deseen, ya sea a través de planes personalizados o de servicios de suscripción, para invertirla en una amplia gama de productos. Desde fondos de inversiones hasta pensiones o cuentas de ahorro individuales, su visión es democratizar el ahorro y la inversión, para que cualquier persona pueda aumentar su riqueza a largo plazo.

Como explica Elise Nunn, responsable de Operaciones de Plum, la automatización de los pagos es fundamental para conseguir este objetivo: «La automatización permite a los clientes configurar sus pagos frecuentes y olvidarse de ellos. De esta manera, pueden adquirir hábitos financieros saludables y continuos. La aplicación móvil Plum se encarga del resto; invierte su dinero en una cartera de productos diversificada».

Pagos automatizados, repetitivos y fiables

Plum se decantó por GoCardless para crear un sistema de facturación automatizado y con una tasa de error baja, justo lo que necesitaban para ofrecer un buen servicio a sus clientes. «Los clientes necesitan poder mover dinero con frecuencia y fácilmente desde su cuenta bancaria a Plum, por lo que los fallos chocan de pleno con esta filosofía», comenta Elise. «Los pagos entre cuentas de GoCardless son más rentables y fiables que los pagos con tarjeta, cuyo procesamiento es caro y propenso a fallar cuando las tarjetas caducan o se cancelan».

«Desde que empezamos a trabajar con GoCardless en 2016, pudimos ampliar los pagos entre cuentas muy rápidamente, hasta el punto de que actualmente el 70 % de los pagos de los clientes ahora se procesa a través de GoCardless», afirma Elise. «Hemos visto que el valor total de nuestros depósitos mensuales ha aumentado un 131 % solo desde noviembre de 2019, gracias a trabajar con GoCardless y a la experiencia de pagos sencilla que proporciona».

Detrás de un crecimiento tan fuerte se encuentra la integración de Plum con Success+ de GoCardless, para transformar la manera de cobrar los pagos fallidos de sus productos de pago por suscripción.

Success+ utiliza los datos de inteligencia de pagos de GoCardless y el aprendizaje automático para reducir los pagos fallidos. Esto lo logra gracias a los reintentos inteligentes, que identifican el mejor momento en que cada cliente tendrá fondos en su cuenta y los pagos se reintentan automáticamente ese día para mejorar la experiencia del cliente.

Como explica Elise: «El impacto fue inmediato; hemos visto cómo los pagos fallidos han bajado del 3,6 % al 0,48 % en tres meses. El cobro de los pagos fallidos se multiplica por 7,5; una mejora que ha supuesto un cambio radical para una empresa en rápido crecimiento como Plum y que ayuda a ofrecer un servicio excelente a nuestros clientes».

Menos tiempo persiguiendo pagos, más tiempo para innovar

Al trabajar con GoCardless para automatizar sus pagos y después para mejorar el cobro de los pagos fallidos, Plum ha podido invertir más recursos en mejorar su producto, comenta el presidente ejecutivo y fundador de Plum Victor Trokoudes.

«En lugar de dedicar tiempo al mantenimiento del sistema y a perseguir los pagos, podemos centrarnos en sacar nuevas funciones del producto y mejorar la interfaz de Plum», explica. «De hecho, creo que sin GoCardless no habríamos podido crear el producto que tenemos hoy en día».

Esto está permitiendo a Plum llevar a cabo una expansión vertiginosa en el continente europeo, empezando por Francia, Irlanda y España, al tiempo que incorporan nuevas funciones y modalidades de inversión. «Seguimos trabajando en nuestro conjunto de funcionalidades, asegurándonos de que se adaptan a la perfección a la experiencia del usuario. GoCardless sigue siendo un socio estratégico en nuestra expansión mundial; está ayudando a Plum a acelerar nuestro crecimiento y a garantizar una experiencia de pagos sencilla para nuestros clientes», afirma Victor.

Los planes de futuro de la empresa también incluyen utilizar GoCardless para pagos recurrentes variables, algo posible gracias a las API de banca abierta y a las líneas de pago instantáneo Faster Payments del Reino Unido. Como explica Elise: «Los pagos recurrentes variables nos permitirán procesar los pagos de forma inmediata y variar la cantidad que los clientes invierten en función de su situación financiera en un momento determinado. Así podemos seguir siendo un asociado que responde a sus necesidades de ahorro.

Estabilidad e innovación, una combinación ganadora para las tecnofinanzas

La combinación de estabilidad e innovación que ofrece GoCardless significa que el equipo de Plum tiene la seguridad de ser un socio a largo plazo ideal para el mundo de las tecnofinanzas, que avanza rápidamente. «Las tecnofinanzas no dejan de evolucionar, y puede ser algo disruptivo cuando los asociados cambian sus API o surgen nuevos requisitos normativos», afirma Elise. «Desde el principio, GoCardless nos ha proporcionado un producto extremadamente estable y no puedo recordar ni una sola ocasión en la que hayamos tenido que intervenir debido a un problema técnico importante. En un panorama en constante cambio, nos sorprende poder confiar en un socio como GoCardless».