Norwegian Refugee Council

El Consejo Noruego de Refugiados recibe ayuda donde más lo necesita, con el apoyo de GoCardless

El Consejo Noruego de Refugiados (NRC) es una organización humanitaria no gubernamental (ONG) centrada en proteger los derechos y ofrecer ayuda directa a personas desplazadas. En 2020 ayudó a casi 12 millones de personas y actualmente se dedica a asistir a las personas afectadas por crisis y emergencias nuevas o que existen desde hace tiempo en 35 países.

Muchos de los que huyen de una crisis no pueden volver a casa durante varios años, por lo que es importante para el NRC conectar con tantas personas como sea posible y permanecer con ellas el tiempo que sea necesario.

“NRC es probablemente la ONG más grande de la que no has oído hablar mucho”, Brage Storkerson, Director de sistemas de donantes, Consejo Noruego de Refugiados. “Nuestros ingresos globales más recientes fueron de 5 mil millones de coronas noruegas al año y nuestro objetivo es que al menos el 90% de todos los ingresos lleguen a nuestra causa: ese es el alto nivel de valor que buscamos entregar a nuestros beneficiarios”.

Los donantes que eligen realizar donaciones regulares al NRC son fundamentales para el trabajo que la organización benéfica lleva a cabo: son vitales para permitirle prestar asistencia en forma de seguridad alimentaria, educación, refugio, asistencia legal, gestión de campamentos, además de agua, saneamiento e higiene. La organización benéfica necesitaba una estrategia sólida para lidiar con los pagos fallidos por domiciliación bancaria, la opción preferida de muchos de sus partidarios.

El NRC migró su función de pagos por domiciliación bancaria a GoCardless en Suecia, Alemania y Austria. Actualmente, el 35% de los pagos globales de banco a banco ahora se procesan a través de GoCardless, y ese número aumenta hasta el 90 % en Suecia, Alemania y Austria.

Migración en unos pocos días, con el mínimo retraso

La decisión de migrar un sistema comercial tan crítico no se tomó a la ligera, ya que al NRC le preocupaba la interrupción de los ingresos o incluso la pérdida de mandatos durante el cambio. Pero estas preocupaciones se disiparon rápidamente gracias a una combinación ganadora de tecnología y la involucración del equipo de Éxito para el cliente de GoCardless para ayudar con la implementación, la migración de los mandatos existentes y el soporte diario.

“El equipo de éxito para el cliente de GoCardless realmente simplificó la migración en bloque de los mandatos de pago de nuestro proveedor anterior”, explica Brage. “La API bien definida de la solución permitió que los datos y los pagos fluyeran sin problemas entre nuestro sistema interno de CRM y la interfaz de GoCardless, optimizando aún más la migración. No perdimos ni un solo mandato durante la migración”.

Un enfoque inteligente para los pagos fallidos

Maximizar la probabilidad de éxito al reintentar pagos fallidos es fundamental para garantizar que el flujo de fondos no se vea interrumpido. Adoptando Success+ de GoCardless, NRC ha transformado la manera en la que cobra pagos fallidos.

Success+ utiliza los datos de inteligencia de pagos de GoCardless y el machine learning para reducir los pagos fallidos. Lo consigue gracias a los reintentos inteligentes, que identifican el momento más probable en el que el donante tendrá fondos en su cuenta, y reintenta los cobros automáticamente ese día.

“Elegimos Success+ por su componente de aprendizaje automático, que determina cuándo es más probable que un reintento tenga éxito”, dijo Brage. “Anteriormente, pulsábamos “reintentar” en cuanto podíamos, básicamente tirando a ciegas. Success+ adopta un enfoque más refinado, pero sin ningún tipo de intervención, ese es el auténtico valor añadido. Hemos conseguido un aumento del 7% en la recuperación de pagos fallidos, en comparación con simplemente realizar reintentos. Esto significa más dinero para ayudar a las personas desplazadas”.

Como proceso de recuperación automatizado, Success+ reduce en un 64% el tiempo dedicado a recuperar pagos fallidos y el 70% de los usuarios de Success+ declaran tener mejores relaciones con los clientes porque ya no tienen que recuperar pagos atrasados.

En general, la adopción de GoCardless ha permitido que NRC reduzca el tiempo dedicado a la administración de los cobros con una plataforma de cobro de pagos automatizada y que necesita poca interacción, la cual ayuda a traer dinero mientras reduce los costes. “GoCardless nos ahorra 50-60 horas de administración de cobros y conciliación cada mes, por lo que realmente ayuda a garantizar que alcancemos nuestra misión de que al menos el 90% de los fondos recaudados lleguen a las personas que lo necesitan”, dijo Brage.

Una íntima relación laboral

GoCardless y NRC trabajan en estrecha colaboración para garantizar que NRC sea lo más inteligente y eficiente posible con sus cobros.

“Nuestro equipo de éxito para el cliente de GoCardless se ha convertido en una extensión de nuestro equipo, siempre investigando cómo pueden ayudar e impulsándonos para mejorar el valor que ofrecemos”, dijo Brage. “Como organización benéfica, esto es importantísimo ya que nos ayuda a concentrar nuestros recursos en los lugares en los que marcaremos la mayor diferencia para quienes lo necesitan”.

En general, esto ha hecho que el NRC se sienta seguro de que ahora cuenta con una plataforma de cobro de pagos capaz de apoyar el crecimiento mientras mantiene costes reducidos.

“Cuanto más crezcamos, más valor nos aportará GoCardless como un socio externo que nos proporciona una seguridad de ingresos vital», dijo Brage. “Entre Success+ y los ahorros que GoCardless ha aportado en términos de costes administrativos, estamos mejor posicionados que nunca para garantizar que los fondos vitales que recaudamos lleguen a donde más se necesitan”.