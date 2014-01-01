Simplificar la vida cotidiana de las familias gracias a tecnologías divertidas y seguras, esta es la misión de Kiwip Technologies, una startup francesa de tecnología fundada en 2014 por dos padres, Matthieu Lim y David Tao. ¿Su producto estrella? el KiwipWatch, un reloj-teléfono conectado concebido para niños de 6 a 11 años que permite a los padres mantenerse en contacto con sus hijos a cualquier hora del día mediante llamadas o mensajes de voz. Diseñado para retrasar la edad del primer teléfono móvil, está respaldado por una aplicación móvil con muchas funcionalidades prácticas, y es accesible mediante una suscripción mensual.

Ahora que la startup se prepara para lanzar la versión 5 de su KiwipWatch en toda Europa y Norteamérica, analicemos la oferta de Kiwip y el apoyo que recibe de GoCardless para asegurar sus ingresos, su capacidad de innovación y su desarrollo internacional.

Fidelizar a sus clientes y asegurar el flujo de efectivo gracias a los ingresos recurrentes

En la cresta de la ola de la tecnología ponible, el KiwipWatch 5 es una auténtica innovación concentrada. Además de las funciones clásicas de llamar y enviar mensajes de voz, el reloj puede controlar otros dispositivos conectados a la red Wifi del hogar con un simple movimiento de la mano, hablar con un asistente de voz personal y descargar aplicaciones adicionales útiles para el niño: el clima, el cronómetro, el sensor de actividad física, los cuestionarios, etc. Las funciones favoritas de los padres en la aplicación KiwipWatch son, por supuesto, la geolocalización, las llamadas de audio y vídeo, y el modo aula, para desactivar a distancia la comunicación durante las clases", dicen los fundadores Matthieu Lim y David Tao. "Todos nuestros servicios están concebidos para apoyar y facilitar al máximo la vida cotidiana de las familias. Nuestra relación con ellos es a largo plazo, por eso comercializamos nuestra oferta como una suscripción.”

El paquete de suscripción es una forma de fidelizar a los clientes que se benefician de todo el valor añadido del KiwipWatch, además, el modelo de suscripción proporciona ingresos recurrentes que Kiwip necesita para seguir innovando: "El carácter recurrente del pago proporciona una mejor visibilidad de nuestro flujo de efectivo, que es muy importante desde nuestra perspectiva constante de nuevos proyectos."

Con un precio de 9,99 € en Francia y Europa, la suscripción mensual se ofrecerá a 14,99 dólares cuando el KiwipWatch 5 se lance en Estados Unidos y Canadá: la startup acaba de desbloquear con éxito su primera ronda de financiación en la plataforma de crowdfunding Kickstarter.

GoCardless, para pagos recurrentes en Francia y en todo el mundo

Estábamos pensando en un socio que nos apoyara en nuestro desarrollo internacional. Y así fue como elegimos a GoCardless como nuestro socio, por ser el especialista en pagos recurrentes internacionales.

Actualmente Kiwip ofrece la domiciliación bancaria a través de GoCardless para los pagos mensuales. Además de ser ventajoso para el flujo de efectivo de las empresas, este método de pago es también "el más fiable para controlar los presupuestos de los clientes".

Luego de firmar una autorización de domiciliación bancaria, los pagos mensuales se cargan automáticamente cada mes en una fecha predefinida. Para Kiwip, los cobros son instantáneos y la empresa recibe inmediatamente una alerta en caso de impago o retraso. Ya no es necesario estar persiguiendo los pagos fallidos: "GoCardless reduce el tiempo de tramitación y ayuda a optimizar las relaciones con los clientes."

Dadas sus ambiciones internacionales con el próximo lanzamiento del KiwipWatch 5 en Europa y Norteamérica, esta empresa emergente recurrió naturalmente a GoCardless para asegurar sus pagos en todo el mundo. "Estábamos buscando un socio que nos apoyara en nuestro desarrollo internacional, y así fue como elegimos a GoCardless como nuestro socio, ya que es el especialista en pagos recurrentes internacionales", señalan los fundadores. Gracias a GoCardless, Kiwip puede gestionar ahora sus pagos recurrentes en más de 30 países desde una única cuenta bancaria, con tasas de comisión claramente definidas y un tipo de cambio real. La empresa también puede domiciliar el pago directamente en la cuenta bancaria del cliente, con lo que se consigue una tasa de fallos cuatro veces inferior a la de los pagos con tarjeta de crédito.

Esto hace que el flujo de efectivo sea predecible, con pagos más sencillos tanto para los clientes como para nosotros. Asimismo, la automatización del pago en función del país de residencia permite al cliente tener la seguridad de poder gestionar su presupuesto y, de esta manera, logramos también fidelizar al cliente.

Comunidad de visión y valores

En cuanto a la integración técnica, Kiwip no ha tenido mayor dificultad: "Solo tardamos unas semanas en configurar GoCardless en nuestra interfaz de pagos. Esto fue relativamente rápido gracias a la capacidad de respuesta y disponibilidad de los equipos de GoCardless." ¿El resultado? una rápida puesta en marcha y el cobro de los primeros pagos sin ningún tipo de perturbaciones ni interrupciones del servicio.

Pero no solo los conocimientos técnicos de GoCardless convencieron a los creadores de Kiwip: "Elegimos a GoCardless porque compartimos el mismo espíritu de innovación, los mismos valores y la misma visión de la tecnología como herramienta para mejorar las prácticas y la vida cotidiana de todos. Esto es lo que surgió de nuestra reunión con los equipos de GoCardless en Francia y con el propio Hiroki Takeuchi, director general de GoCardless", concluyen los fundadores.