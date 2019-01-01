Ventajas clave 3-7 días de flujo de trabajo reducido a solo un día. 300.000 clientes migrados correctamente a GoCardless de su proveedor de domiciliación bancaria anterior.

Flujo de caja energéticamente eficiente

Engie atiende a los clientes con energía asequible, sostenible y de bajo costo, y su objetivo es hacerlo con el mínimo esfuerzo.

“Nuestra visión es convertirnos en el proveedor de energía más simple”, dijo Penny Maher, Gerente General de Marketing y Experiencia Digital de Engie. “Atendemos aproximadamente 700,000 cuentas de clientes y queremos que les sea lo más fácil posible pagarnos”.

Como parte de los esfuerzos para simplificar la experiencia de pago del cliente y sus propios procesos, Engie está migrando sus operaciones a una nueva plataforma de orquestación de pagos. Ahí es donde entra GoCardless.

Se acabó el ir y venir... y volver a ir

“Como parte de la migración, cuando estábamos decidiendo qué camino seguir con las domiciliaciones bancarias, recibimos una oferta de nuestro banco,” explicó Jen. “Sin embargo, el proceso y la tecnología seguían siendo pagos en lotes nocturnos a través de intercambios de ficheros, algo muy similar a lo que ya teníamos.”

El enfoque de automatización de GoCardless se destacó de inmediato como un cambio radical en la manera en que Engie podía aprovechar la automatización, haciendo que los pagos sean más un generador de valor para el negocio y menos una tarea larga y lenta.

“GoCardless ofrece interacciones API instantáneas donde podemos enviar la solicitud de pago a través de nuestra API, recibir las respuestas de pago a cambio mediante nuestra API, sin tener que lidiar con tecnología obsoleta,” dijo Jen. “Hemos pasado de un proceso integral de crear la solicitud de Débito Directo en nuestro motor de facturación, enviarla al proveedor de pagos, hacer que la procese y luego recibir la respuesta, a casi una automatización total.”

Comprimir siete días en uno

Esta automatización ha permitido a Engie comprimir drásticamente su flujo de trabajo de Débito Directo.

Las solicitudes de pago que solían tardar entre tres y siete días hábiles ahora son procesadas el mismo día por GoCardless.

Los beneficios adicionales incluyen menores costos y pagos más predecibles, lo que a su vez mejora el flujo de caja y aumenta la tasa de éxito de los pagos.

“Los pagos directos desde el banco son una solución de bajo costo y proporcionan ingresos predecibles,” dijo Jen. “Desde la perspectiva del cliente, podemos facturar en la fecha que esperan ser facturados, lo que les facilita asegurarse de tener el dinero en su cuenta.”

Mejores indicadores

Jen también está encantada de que GoCardless haya resuelto los persistentes desafíos de Engie en torno a los informes y las conciliaciones. “Parte del objetivo de este proyecto era obtener mejores datos e informes,” dijo.

GoCardless trabajó estrechamente con nosotros para asegurarse de que obtengamos los metadatos de los pagos que necesitamos para poder sincronizar las colecciones con el resto de nuestros sistemas y lograr conciliaciones completas de extremo a extremo.

Los análisis adicionales han ayudado a generar beneficios inesperados, explica Jennifer: “Una de las cosas emocionantes que no esperábamos es que nos está ayudando a rastrear la posible fuga de ingresos, para que podamos identificar y cerrar esos huecos.”

Engie ahora entiende mejor cómo los pagos fallidos están impactando su flujo de caja —y qué hacer al respecto.

“Tenemos mejor visibilidad sobre nuestras devoluciones, así que estamos teniendo esa conversación con GoCardless sobre Success+, que tiene la inteligencia para poder aprender con el tiempo a través de IA cuándo es más probable que una solicitud de pago tenga éxito,” dijo Jen.

Una migración sin problemas

La migración de datos a GoCardless involucró la transferencia de más de 300,000 mandatos del proveedor anterior de Débito Directo de Engie. Esto podría haber sido una parte de alto riesgo del proyecto sin la ayuda del equipo de GoCardless.

“El negocio estaba obviamente muy nervioso al respecto porque si no migrábamos exitosamente a estos clientes, su Débito Directo dejaría de existir y tendríamos que pedirles que lo configuraran nuevamente,” dijo Jen. “El equipo de GoCardless fue increíble, apoyándonos y explicando todo el proceso. Hicimos la migración durante un fin de semana y ellos estuvieron ahí en cada paso del camino para asegurarse de que tuviéramos éxito.”

Listos para un crecimiento sostenible

Engie, uno de los mayores productores de energía renovable del mundo, ha hecho un compromiso global para alcanzar cero emisiones netas para 2045.

“Somos un negocio que está dispuesto a probar una variedad de cosas diferentes y a empujar los límites. También sabemos que los consumidores esperan que no solo los gobiernos, sino también los minoristas y generadores de energía, desempeñen un papel más destacado en la transición hacia cero emisiones netas,” dijo Penny.

“Es algo de lo que cada uno de nosotros está muy orgulloso, y nos gusta asociarnos con empresas que también están trabajando hacia sus propios objetivos de sostenibilidad en su industria,” añadió Jen. “La manera en que GoCardless ha hecho que nuestros pagos sean más eficientes también significa que podemos dedicar más tiempo a trabajar en esas cosas que realmente nos importan.”

Con GoCardless, el proyecto de transformación de pagos ahora en producción, la asociación está evolucionando a ayudar a Engie a construir el mejor negocio posible.

“Somos un minorista de energía; los pagos no son nuestra área de especialización,” dijo Jen. “Ahora que estamos en funcionamiento, GoCardless está trabajando con nosotros en diferentes formas de incentivar a más clientes a utilizar pagos directos desde el banco. Una campaña reciente vio que el 40% de los clientes que respondieron eligieron Débito Directo, y creo que esto proviene de las generaciones más jóvenes que quieren establecer y olvidar, y no preocuparse por recordar pagar sus facturas. Más éxitos como este reducirán nuestros costos, harán que el negocio sea más eficiente y aumentarán la conveniencia para más de nuestros clientes.”