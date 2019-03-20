Hoy hemos decidido ocuparnos de ti. Tanto si hablamos de la vida en general como de la vida empresarial, lo que importa es "tener buena salud". Pero en la vida real, cuidar la salud es una auténtica carrera de obstáculos. Encontrar y conseguir una cita con tu médico o un especialista no es fácil. Sin embargo, existe un servicio inteligente y práctico que ha detectado este problema y se ha propuesto resolverlo. Se trata de Doctolib.

Doctolib es una empresa unicornio de Francia fundada en 2013 que ofrece un servicio en línea de reservas y gestión de citas médicas, y pone en contacto a los pacientes con profesionales de la salud.

Con el viento a favor, esta empresa creada por Stanislas Niox-Château, Ivan Schneider y Jessy Bernal, recaudó un total de 150 millones de euros en marzo de 2019 y ha reclutado a inversores selectos como los socios de Accel, BPI y otros conocidos inversores providenciales como Pierre Kosciusko-Morizet (PriceMinister) y Nicolas Brusson (Blablacar).

El reto inicial

Hemos entrado ya en la era de la economía de suscripción, es decir, una economía en la que se paga por el uso y no por la propiedad de un bien o servicio. El servicio Doctolib entra en esta categoría ya que es gratuito para los particulares, pero se cobra una tasa a los médicos, generalistas y especialistas que se suscriben a él.

Debido a su modelo, un software en línea (SaaS) y los volúmenes de solicitudes a procesar, Doctolib comenzó a buscar una solución que le simplificara la vida al hacer más sencilla la gestión de los cobros de pagos y suscripciones de los médicos.

"La salud de una empresa depende de la capacidad que esta tenga para generar y optimizar los cobros de pagos y, por lo tanto, su flujo de efectivo. Así, para facilitar los flujos de transacciones con nuestros clientes, optamos por GoCardless ya que nos permite automatizar esta función mediante la domiciliación bancaria y el mandato SEPA", comenta Mong-Trang Sarrazin, directora financiera de Doctolib.

De hecho, existen muchos medios de pago para una empresa: tarjeta de crédito, transferencia bancaria o cheque, por ejemplo, pero estos son restrictivos porque son difíciles de "predecir" y, además, generan rechazos (caducidad de la tarjeta de crédito) y pérdida de tiempo en actualizarlas. Con esta idea en mente, Doctolib recurrió a la solución de la domiciliación bancaria de GoCardless, fácil de integrar y que automatiza toda la función de pago, y todo esto sin fricciones para sus clientes.

"GoCardless se ha integrado perfectamente con Zuora, nuestra solución de facturación de suscripciones. Ahora podemos hacer un seguimiento de nuestros cobros de pagos en tiempo real, lo que facilita a nuestro equipo la gestión de flujo de efectivo y de créditos, ahorrándonos así tiempo y tareas administrativas", afirma Mong-Trang Sarrazin, directora financiera de Doctolib.