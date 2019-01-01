Maximizar el éxito en los cobros y acabar con el fraude de una vez por todas

AnyTech365 es una empresa que ofrece servicios de ciberseguridad y soporte, conocida por sus soluciones de seguridad en tiempo real que utilizan la IA y un mantenimiento de dispositivos proactivo para usuarios finales y pequeñas empresas.

"Nuestras soluciones patentadas de ciberseguridad con IA, respaldadas por técnicos certificados que ofrecen su ayuda experta cuando es necesario, ofrecen una protección de dispositivos a medida y permiten reducir las amenazas en tiempo real mediante una plataforma SaaS sencilla, que garantiza una seguridad 24/7/365 a particulares y empresas de todo el mundo. " comenta Georgi Medzhidiliev, Director de Operaciones. "Tenemos cuatro centros de operaciones en tres países, y una plantilla de más de 300 personas que atiende a clientes de 27 países en 15 idiomas".

Más de 80.000 de sus clientes en toda Europa pagan su suscripción anual o mensual con GoCardless.

Llevamos varios años trabajando con GoCardless. Como proveedor único que puede automatizar todas nuestras domiciliaciones SEPA en Europa, ofrece una escalabilidad y eficiencia sin igual a la hora de gestionar miles de cobros.

Y, desde que AnyTech365 empezó a usar Success+ y Protect+ para reducir las devoluciones y los casos de fraude, las cosas no les pueden ir mejor.

"Estas automatizaciones adicionales nos han permitido ahorrar un tiempo considerable, evitar comisiones innecesarias y pérdida de ingresos", apunta Georgi. "Ahora, los cobros son más resilientes, seguros y rentables".

Errores en los cobros y fraude, flujo de caja e ingresos

Protect+ y Success+ han proporcionado resultados sorprendentes y casi inmediatos a AnyTech365.

Para los principiantes, la lógica de reintentos automáticos de Success+ ha reducido las tasas de fallos en los cobros y de abandonos. Mucho. Como resultado, el flujo de caja y los ingresos han aumentado.

"Success+ ha mejorado considerablemente nuestra tasa de recuperación de cobros fallidos al automatizar los reintentos a intervalos optimizados", explica Georgi. "Esto ha impulsado un aumento del 9.85 % en las ventas y una reducción del 19.87 % en las devoluciones. Nuestra tasa de recuperación de cobros fallidos es del 49.28 % y, al recuperar 20.808,28 € en los primeros meses, prácticamente ya hemos amortizado la herramienta. Y todo sin ninguna intervención manual por nuestra parte o de nuestros clientes".

Protect+ reduce el riesgo de AnyTech365 al utilizar la inteligencia de cobros para identificar posibles pagadores fraudulentos en el momento en que crean el mandato, aunque se trate de un nuevo pagador. Verifica automáticamente los datos bancarios de los clientes y busca signos de alerta, como cancelaciones anticipadas de los mandatos, devoluciones injustas o un historial de cobros fallidos.

"Protect+ nos ha ayudado a detectar 571 prácticas fraudulentas, incluidas reclamaciones de devoluciones por teléfono, suplantación de identidad y clientes con altas probabilidades de impago", explica Georgi. "Hemos observado una reducción del 12.67 % en las devoluciones. Resultados como este y nuestros mayores esfuerzos por mejorar la eficiencia operativa han contribuido a lograr un crecimiento interanual de 887.562 €".

Los clientes también ganan

Los clientes también están disfrutando de los beneficios de una reducción de las devoluciones de procesos más optimizados.

"Nuestra experiencia con los cobros es ahora más fiable y profesional", afirma Georgi. "GoCardless también ha sido un colaborador flexible a la hora de afinar los ajustes de Protect+, lo que nos ayuda a lograr el equilibrio adecuado entre protección frente al fraude y un recorrido del cliente fluido".

La incorporación sencilla sigue aportando un valor máximo

Añadir Success+ y Protect+ a su implementación de GoCardless fue coser y cantar, por lo que AnyTech365 tuvo mucho tiempo para probar las herramientas antes de salir a producción.

La incorporación con GoCardless fue fluida y estuvo muy bien gestionada, con una comunicación siempre puntual.

"El alto nivel de soporte que recibimos nos ayudó a entrar en esta nueva fase de nuestra asociación con confianza. Nuestro equipo de TI interno configuró el sistema para acomodar los reintentos automáticos, y podemos monitorizar su rendimiento en tiempo real desde el panel de control de GoCardless", explica Georgi.

El soporte continuo del Customer Success Manager de GoCardless dedicado significa que Georgi puede confiar en que siempre está aprovechando la plataforma al máximo.

"Normalmente nos responden en el mismo día laborable y todas las reuniones se organizan de manera eficiente", comenta. "Este sólido entorno de soporte nos aporta la seguridad de tener un socio de confianza a mano para ayudarnos con los problemas y maximizar el valor".

Un socio para el crecimiento

AnyTech365 prevé un crecimiento continuo y Georgi espera que GoCardless desempeñe un papel clave en su futura expansión.

"Las capacidades avanzadas de GoCardless, los reintentos automáticos, la detección de fraude y un impresionante servicio de soporte implican que podemos crecer al tiempo que mejoramos la eficiencia operativa, minimizando las fugas de ingresos y reforzando la confianza del cliente", apunta.

"Estamos encantados de continuar en este viaje y de seguir trabajando estrechamente con GoCardless para continuar ofreciendo una experiencia de pagos segura, fluida y sencilla para el cliente".