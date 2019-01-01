Acumen es una empresa de contabilidad y asesoría con visión de futuro que ayuda a sus 2.000 clientes a llevar sus negocios al siguiente nivel.

Tras hacerse cargo del negocio hace 10 años, el director, Ross Murray, y su socio, Steve McKenzie, continuaron con este compromiso y aprovecharon el poder de la tecnología no solo para brindar a los clientes un mejor servicio, sino también para posicionar a Acumen en el camino hacia la rentabilidad.

Hablamos con Ross sobre cómo la optimización de la forma en que la empresa recibe pagos ha ayudado a Acumen a impulsar el flujo de caja y reducir las deudas incobrables a medida que sigue creciendo.

Los retos del cobro de los pagos

Antes de cambiar a GoCardless, Acumen recibía pagos por cheque o transferencia bancaria. Lo cual significaba que el equipo debía invertir tiempo procesando pagos manualmente y contactando a los clientes cuando los pagos no se realizaban puntualmente. Ross explica:

"Los cheques y las transferencias bancarias significaban un esfuerzo monumental para controlar el crédito y hacer un seguimiento para que las personas nos pagasen. Y cuando los pagos se atrasaban, debíamos dedicar tiempo a llamar o mandar correos electrónicos a los clientes para averiguar el motivo. Esto, a su vez, desviaba mi enfoque de impulsar el negocio hacia la gestión del flujo de caja, lo cual no es un buen uso del tiempo de nadie".

En ese momento, Acumen a veces debía esperar hasta 90 días para recibir un pago. Ross dice:

"Nunca es fácil hablar sobre dinero con los clientes. Así que, cuando los clientes recibían facturas, sabían que podían posponer el pago o, si había algún aumento sobre el que no se había hablado, no pagaban hasta que nos pusiésemos en contacto con ellos. Esto significaba que teníamos mucho efectivo al que no podíamos acceder en las cuentas de nuestros clientes".

"Entonces, llegamos al punto en el que éramos una empresa rentable, pero el flujo de caja aún era bajo y las deudas incobrables aumentaban".

Cambiar a un modelo recurrente

Ross empezó a buscar un nuevo proveedor de pagos y encontró a GoCardless en el panel de control de QuickBooks en línea. Explica:

"Estaba cansado de no recibir pagos. Así que empecé a buscar algo que nos ayudase a cobrar de forma más rápida, así de sencillo".

"Configuramos GoCardless a través de QuickBooks y no hemos vuelto a mirar atrás". Desde entonces, todos los clientes de Acumen han empezado a pagar regularmente por domiciliación bancaria cada mes. Ross dice:

"Transferir a todos nuestros clientes a la domiciliación bancaria mensual ha absolutamente transformado nuestro negocio en términos de flujo de caja".

En los últimos dos años, hemos aumentado nuestro saldo de caja en al menos 350.000 £ y reducido nuestros días deudores en más de la mitad.

Centrarse en el crecimiento

"Ya no tenemos que preocuparnos del cobro de los pagos, lo que nos ha liberado para centrarnos en otras áreas del negocio y en el crecimiento".

"Seguimos con las adquisiciones. Tenemos dos este año que aumentarán nuestra facturación en alrededor de 700.000 £ al año. Una vez completadas, analizaremos a sus clientes y veremos cómo podemos hacer para que ellos también usen GoCardless".