Pagos globales
Conectar
Complementos
Más
Únete a cientos de organizaciones sin ánimo de lucro que utilizan GoCardless para recibir donaciones puntuales y aportaciones habituales.
Los pagos puntuales a través de Instant Bank Pay son un 54% más baratos que las transacciones online realizadas con tarjeta.
Ayuda a tu equipo a establecer y consolidar las relaciones con los donantes conectando la domiciliación bancaria a tus sistemas CRM y de facturación.
Ofrece a tus donantes una experiencia sencilla: con una autorización que no les obliga a recordar los datos de una tarjeta.
Las donaciones van directamente a la cuenta bancaria que tú eliges. Con Instant Bank Pay llegan en un día hábil.
Prueba Instant Bank Pay haciendo una donación puntual a The Trussell Trust, una organización benéfica que apoya a 1.200 bancos de alimentos con el objetivo de poner fin al hambre y la inseguridad alimentaria en el Reino Unido.
El 100% de tu donación irá a la organización benéfica.