Skip to content

Una forma más sencilla de aceptar pagos y donaciones

Únete a cientos de organizaciones sin ánimo de lucro que utilizan GoCardless para recibir donaciones puntuales y aportaciones habituales.

RegístrateHabla con nuestro equipo de ventas

Obtén más de cada donación

Los pagos puntuales a través de Instant Bank Pay son un 54% más baratos que las transacciones online realizadas con tarjeta.

Conectado con seguridad

Ayuda a tu equipo a establecer y consolidar las relaciones con los donantes conectando la domiciliación bancaria a tus sistemas CRM y de facturación.

Optimiza la conversión de pagadores

Ofrece a tus donantes una experiencia sencilla: con una autorización que no les obliga a recordar los datos de una tarjeta.

Pagos directamente a tu cuenta bancaria

Las donaciones van directamente a la cuenta bancaria que tú eliges. Con Instant Bank Pay llegan en un día hábil.

Cómo funcionan los pagos mensuales con GoCardless

Acepta pagos y donaciones puntuales sin contratiempos.

Prueba Instant Bank Pay haciendo una donación puntual a The Trussell Trust, una organización benéfica que apoya a 1.200 bancos de alimentos con el objetivo de poner fin al hambre y la inseguridad alimentaria en el Reino Unido.

El 100% de tu donación irá a la organización benéfica.

Dona ahora
Acepta pagos y donaciones puntuales sin contratiempos.
Acepta pagos y donaciones puntuales sin contratiempos.