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Domiciliación SEPA fácil y automatizada

Disminuyes los cobros fallidos y las devoluciones. Crece y escala tu negocio fácilmente con GoCardless

¿Cómo perjudican a tu empresa las devoluciones y los procesos manuales?

El alto impacto de las devoluciones: la tediosa gestión de recuperarlos y la mala experiencia cliente.

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Automatización total: la gran esperanza de cobro de las empresas

Las empresas modernas necesitan sistemas de cobros integrados y eficientes.

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A Wanna le llega el dinero a su cuenta en 24h.

Wanna de Fintonic gestiona los cobros el triple de rápido, gracias a la domiciliación SEPA de Gocardless.

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Simplifica tus cobros

Olvídate de los procesos manuales

Simplifica la gestión de cobros de tus clientes. Al conectar tu sistema a GoCardless, la conciliación contable es automática.

Ahorre Horas. Gane Eficiencia

Con GoCardless,, las empresas invierten un 56% menos de tiempo en la gestión de los cobros, según datos de IDC.

Maximice su Rentabilidad

Optimice la totalidad de su proceso de cobros, reduciendo significativamente los costos operativos y el coste total de propiedad 

Expanda sin Límites

Creza más rápido y escale con cobros automatizados disponibles en más de 30 países