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Disminuyes los cobros fallidos y las devoluciones. Crece y escala tu negocio fácilmente con GoCardless
El alto impacto de las devoluciones: la tediosa gestión de recuperarlos y la mala experiencia cliente.
Las empresas modernas necesitan sistemas de cobros integrados y eficientes.
Wanna de Fintonic gestiona los cobros el triple de rápido, gracias a la domiciliación SEPA de Gocardless.
Simplifica la gestión de cobros de tus clientes. Al conectar tu sistema a GoCardless, la conciliación contable es automática.
Con GoCardless,, las empresas invierten un 56% menos de tiempo en la gestión de los cobros, según datos de IDC.
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