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Cobra pagos únicos y recurrentes, sin perseguirlos, sin estrés ni costosas tasas.
"Desde la introducción de la domiciliación bancaria, el porcentaje de clientes que completan sus transacciones ha mejorado de un 40 a 50 % en comparación a los que abandonan el proceso. "
“Con la integración de GoCardless, hemos conseguido que el tiempo dedicado a las tareas administrativas sea inferior a la jornada de un empleado.”
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¿Los procesos manuales y el largo período medio de cobro le parecen abrumadores? Deje que los pagos bancarios hagan el trabajo pesado para que usted pueda volver a hacer crecer su negocio.
Pruebe nuestra calculadora de flujo de caja para ver cuánto podría ahorrarse.
Acceda a más de 30 países a través de una sola integración. RESTful, una API sencilla y con una puntuación de 9,2 para la integración. Ahora, el proceso es realmente fácil.
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Con la domiciliación bancaria de pagos, reduzca el coste y el tiempo dedicado al cobro de los pagos para poder así aumentar sus ingresos y hacer crecer su negocio.
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