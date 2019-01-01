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Hay tres maneras de utilizar GoCardless:
Nuestro panel de control - genera y gestiona cobros de Adeudo Directo con tus clientes utilizando nuestro sencillo panel de control online.
Nuestros softwares asociados - Trabajamos con una creciente lista de Partners / Asociados, para que puedas cobrar a tus clientes desde los servicios online que ya utilizas.
Nuestra sencilla API REST - Integra GoCardless en tu sitio web usando nuestra API REST.
GoCardless está dirigido a cualquiera que quiera realizar cobros directamente de la cuenta bancaria de los clientes en Reino Unido, la Eurozona, Suecia, Dinamarca, Australia, Nueva Zelanda y Canadá. Es especialmente idóneo para B2B (business-to-business) y cobros recurrentes.Nuestro panel de control fácil de usar y nuestra potente API hacen de GoCardless una poderosa plataforma para todos, desde empresas pequeñas hasta corporaciones multinacionales.En España, estamos integrados con algunos de los software de contabilidad más populares para facilitar la facturación y la reconciliación de cobros. Descubre más aquí.
GoCardless es ideal para muchos usos. No obstante nuestro servicio presenta algunas limitaciones. No podrás:
Aceptar cobros con tarjetas de crédito - sin embargo, puedes utilizar otro proveedor de pago junto con GoCardless.
Aceptar cobros instantáneos - Los cobros de Adeudo Directo tardan en llegar entre 3 y 5 días hábiles, por lo que no son ideales para productos que se tienen que enviar rápidamente.
Aceptamos todo tipo de clientes, pero hay algunas excepciones: para obtener más información, consulta nuestra página de actividades restringidas..
No hay ningún límite en cuanto al número de transacciones que puedes realizar.Existe un límite en cuanto a la cantidad de dinero que puedes cobrar en una sola transacción. Estos límites son:
Eurozona €5000 EUR
Australia $10,000 AUD
Nueva Zelanda $10,000 NZD
Reino Unido £5000 GBP
Suecia 20M SEK
Dinamarca kr.50,000 DKK
Canadá $5000 CAD
Este límite se podría ampliar realizando controles de verificación adicionales.
Los fondos recaudados llegarán directamente a tu cuenta bancaria.Con GoCardless Pro, te enviaremos una factura con tus comisiones.Con GoCardless Standard y Plus, te deduciremos directamente las comisiones.
Calculamos todas las comisiones y descuentos (si procede) y las redondeamos al céntimo más próximo antes de aplicar el IVA (si procede).
Todos los cobros se pagan en un plazo de 2-3 días hábiles desde el momento de la recaudación.No mantenemos ninguno de tus fondos en reserva.
No, GoCardless es una compañía de Adeudo Directo y Domiciliación Bancaria.
A continuación, detallamos algunos de los motivos por los que nos eligen:
Administración reducida - Recauda automáticamente tus cobros recurrentes y puntuales, haciendo clic en un botón. Gestionamos todo lo demás por ti.
Tarifas bajas y sencillas - Cobramos un 1% por transacción, y nunca más de 2€. También ofrecemos precio por volumen.
Potentes herramientas que se adaptan a tus necesidades - Tienes todo lo que necesitas para realizar, recaudar y gestionar cobros de Adeudo Directo con nuestro sencillo panel de control o
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El toque personal - Nuestro equipo de asistencia se enorgullece de estar ahí siempre que nos necesites.
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