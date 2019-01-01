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GoCardless & Trainingym
Automatiza en segundos los cobros de las cuotas de tus socios mediante domiciliación bancaria.
Aumenta y fortalece la permanencia de tus socios: procesa los cobros de sus cuotas con muchas menos incidencias que con tarjeta de crédito.
Procesa pagos por domiciliación bancaria con tarifas competitivas, escalables y basadas en cada transacción realizada.
Cobra pagos en la moneda de tus socios que se pagarán en tu divisa y al tipo de cambio real.
Obtén una visibilidad en tiempo real de todo el proceso de pago, desde el momento de la inscripción hasta el instante en que el pago se hace efectivo.
"Llevo años negociando con cada partner de cobros para que el sector fitness deje de perseguir impagos a final de mes. GoCardless es el que mejor responde a lo que necesita esta industria: cobro puntual, automático y con excelente margen. Por eso está integrado en Trainingym."
Rafa Martos, CEO, Trainingym