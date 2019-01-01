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GoCardless & Trainingym

Tu plataforma de gestión de cobros, suscripciones y facturación

Automatiza en segundos los cobros de las cuotas de tus socios mediante domiciliación bancaria.

​​Potenciar la estrategia de las suscripciones y la experiencia del consumidor

Reducción de bajas de socios

Aumenta y fortalece la permanencia de tus socios: procesa los cobros de sus cuotas con muchas menos incidencias que con tarjeta de crédito.

Tarifas transparentes

Procesa pagos por domiciliación bancaria con tarifas competitivas, escalables y basadas en cada transacción realizada.

Cobro de pagos internacionales

Cobra pagos en la moneda de tus socios que se pagarán en tu divisa y al tipo de cambio real.

Una fuente veraz y transparente

Obtén una visibilidad en tiempo real de todo el proceso de pago, desde el momento de la inscripción hasta el instante en que el pago se hace efectivo.

"Llevo años negociando con cada partner de cobros para que el sector fitness deje de perseguir impagos a final de mes. GoCardless es el que mejor responde a lo que necesita esta industria: cobro puntual, automático y con excelente margen. Por eso está integrado en Trainingym."

Rafa Martos, CEO, Trainingym

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GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. París, Francia

GoCardless SAS (número de registro de empresa 834 422 180, R.C.S. PARIS), capital social 6 000 000 EUR, está autorizada por la ACPR (Autoridad francesa de supervisión prudencial y de resolución), Código bancario (CIB) 17118, para la prestación de servicios de pago.