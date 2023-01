Kfz Werkstatt Rechnungsprogramm

Wenn Sie einen Kfz-Betrieb führen, ist es wichtig, die richtigen Tools für die Verwaltung von Finanzen und Rechnungen zu haben. Zum Glück gibt es eine Vielzahl von Kfz-Werkstatt-Rechnungsprogrammen, die diesen Prozess vereinfachen. In diesem Artikel stellen wir Ihnen die Funktionen und Vorteile von Rechnungsprogrammen für Kfz-Werkstätten vor und zeigen Ihnen, wie Sie damit Ihre Prozesse im Kfz-Service optimieren und den Cashflow verbessern können.

Vorteile eines KFZ-Rechnungsprogramms

Der Autohandel ist eine Branche, die eine effiziente und effektive Verwaltung von Rechnungen erfordert. Hier kommen Kfz-Rechnungsprogramme ins Spiel, die den Prozess automatisieren und Kfz-bezogene Unternehmen effizienter machen können. Das Auto-Rechnungsprogramm bietet die folgenden Vorteile:

Erstellen von Rechnungen in wenigen Schritten

Erstellen von Lieferscheinen aus Bestellungen

Nachverfolgung offener Rechnungen

Integriertes Mahnwesen

Erstellen von Online-Angeboten

Digitale Auftrags- und Kundenverwaltung

Mit Kfz-Rechnungsprogrammen können Kfz-Werkstätten den mit der Rechnungsstellung verbundenen Arbeitsaufwand erheblich reduzieren und sich so besser auf die Führung ihres Geschäfts konzentrieren.

Funktionen von KFZ-Rechnungsprogrammen

In der Kfz-Werkstatt umfasst der Arbeitsablauf eines durchschnittlichen Arbeitstages mehr als nur die Erstellung von Rechnungen. Es gibt auch Bestellungen, Angebote und Büroarbeiten, die erledigt werden müssen. Damit Autowerkstätten über die besten Werkzeuge verfügen, bieten Autowerkstatt-Rechnungsprogramme Autowerkstätten die richtigen Funktionen, um ihren Arbeitsablauf zu bewältigen. Diese Autowerkstatt-Rechnungsprogramme enthalten wichtige Funktionen, die es Autowerkstätten ermöglichen, ihr Autowerkstattgeschäft zu verwalten. Zu diesen Funktionen gehören:

Automatisierte Rechnungsstellung

Schnell und effizient genaue Rechnungen erstellen

Angebotsverwaltung

Angebote für Kunden erstellen und diese übersichtlich verwalten

Lagerverwaltung

Lagerbestand kontrollieren und Teile bestellen, wenn sobald diese benötigt werden

Erstellung von Arbeitsblättern

Arbeitsblätter für Techniker zur Durchführung von Autoreparaturen erstellen

Kundenverwaltung

Kundeninformationen und Kontaktdaten für einen einfachen Zugriff speichern

Berichte

Berichte erstellen, um Umsätze, Gewinne, Ausgaben und andere wichtige Kennzahlen zu verfolgen

Mit KFZ-Rechnungsprogrammen können Autowerkstätten ihr Werkstattgeschäft effizienter und genauer verwalten.

Kostenlose Kfz-Rechnungsprogramme?

Auf der Suche nach Rechnungsprogrammen für Kfz-Werkstätten greifen viele Unternehmen auf kostenlose Optionen zurück, um im Vorfeld Geld zu sparen. Kostenlose Rechnungsprogramme für Kfz-Werkstätten enthalten zwar weniger Module und Funktionen als andere Systeme, können aber dennoch genügend Funktionen für grundlegende Aufgaben im Kfz-Service wie die Rechnungsstellung an Kunden oder die Bestandsverfolgung bieten. Bedenken Sie jedoch, dass diese Systeme oft nicht über die leistungsstarken Funktionen verfügen, die für komplexere Buchhaltungsaktivitäten oder detaillierte Analysen der Mitarbeiterleistung oder der Kundendaten erforderlich sind.

Stoppen Sie Zahlungsverzug mit GoCardless Lastschriftlösungen

Eine Möglichkeit, wie Kfz-Werkstatt-Rechnungsprogramme Unternehmen helfen können, Zahlungsverzug sowie Fehler zu vermeiden, ist der Einsatz von GoCardless-Lastschriftlösungen. Diese Zahlungsmethode ermöglicht es Unternehmen, Rechnungen direkt von den Bankkonten ihrer Kunden einzuziehen, ohne dass eine der beiden Seiten manuell eingreifen muss. Außerdem entfallen die Gebühren für die Kreditkartenabwicklung und die Unternehmen haben eine bessere Kontrolle über die eingehenden Zahlungen, da es sich um ein Pull-Verfahren handelt, d. h. das Unternehmen hat jederzeit die Kontrolle über die Zahlungsbeträge und -termine.

GoCardless bietet auch Instant Bank Pay an, mit dem Unternehmen einmalige Zahlungen schnell und mit minimalem Kostenaufwand direkt von den Bankkonten ihrer Kunden einziehen können, verglichen mit anderen Methoden wie der Einrichtung über Banken oder digitale Geldbörsen. Dies hilft, verspätete Zahlungen zu vermeiden, spart Zeit und Geld, reduziert den Stress, der mit unangenehmen Gesprächen mit Kunden verbunden ist, und verbessert die Transparenz des Cashflows, da Sie wissen, wer was wann für alle versendeten Rechnungen bezahlt hat - und das alles in Echtzeit auf einer einfach zu bedienenden Dashboard-Oberfläche im Rechnungsprogramm der Autowerkstatt selbst.

Astral GoCardless Integration & AppSource Verfügbarkeit

Ein weiteres großartiges Merkmal der Rechnungsprogramme für Autowerkstätten ist die nahtlose Integration von Astral GoCardless über AppSource. Mit der Integration von Astral GoCardless in Business Central haben Unternehmen einen vollständigen Überblick über die Zahlungseingänge für ihre Rechnungen in Echtzeit, ohne dass sie jede einzelne Rechnung in ihrem Rechnungsprogramm für Kfz-Werkstätten manuell verfolgen müssen. Außerdem senkt der Einzug von Zahlungen über Konto-zu-Konto-Transaktionen die Kosten im Vergleich zu Karten oder digitalen Geldbörsen und beschleunigt gleichzeitig den Cashflow aufgrund der kurzen Bearbeitungszeit - bis zu 47 % schneller als bei herkömmlichen Zahlungsmethoden.

Das globale Netzwerk von Astral GoCardless deckt mehr als 30 Länder mit acht verschiedenen Lastschriftverfahren ab. So kann jedes Unternehmen weltweit diese Lösung für den Autoservice nutzen, unabhängig von Standort und Sprache.

Letztlich ermöglichen die Rechnungsprogramme für Autowerkstätten den Unternehmen, ihre Finanzen effizienter zu verwalten, und bieten gleichzeitig leistungsstarke Funktionen, die Wiederkehrende Rechnungen oder den Einzug von Zahlungen so einfach wie nie zuvor machen! Durch die Nutzung integrierter Zeiterfassungstools zusammen mit Lastschriftlösungen wie Astral GoCeveral's Instant Bank Pay Option, die über AppSource in Business Central verfügbar ist, kann jedes Kfz-Unternehmen die Kontrolle über die eingehenden Zahlungen gewinnen und gleichzeitig die Kosten für Zahlungsverzug reduzieren.

Wir können helfen

GoCardless ist eine globale Zahlungslösung, die Ihnen hilft, den Zahlungseinzug zu automatisieren und so den Verwaltungsaufwand für Ihr Team zu reduzieren. Finden Sie heraus, wie GoCardless Ihnen bei einmaligen oder wiederkehrenden Zahlungen helfen kann.