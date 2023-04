L’utilisation des moyens de paiement digitaux pour les transactions en ligne se démocratisent. De nombreuses entreprises et administrations ont déjà digitalisé leur chaîne de paiement. Il existe deux méthodes principales pour accepter les paiements en ligne : les paiements par carte de crédit (ou de débit) et le prélèvement automatique. Dans cet article nous vous proposons un comparatif des principales solutions.

Les paiements en ligne peuvent être effectués directement à partir d’un compte, d’une carte bancaire ou via un prestataire de services de paiement tout-en-un tel que PayPal. Ces méthodes offrent à vos clients un moyen de paiement rapide, facile et sécurisé.

Accepter les paiements en ligne par prélèvement automatique

Il s’agit généralement d’un moyen moins coûteux. Comme pour les paiements par carte, il existe plusieurs façons d’accepter les paiements en ligne par prélèvement automatique. La solution qui vous convient dépend de votre entreprise et du montant des paiements que vous prélevez.

Il est important de vérifier que le fournisseur a inclus les paiements en ligne dans ses tarifs car cela peut entraîner des coûts supplémentaires qui ne sont pas mentionnés à l’avance.

GoCardless – une solution de paiement en ligne par prélèvement fiable

La solution de paiement en ligne de GoCardless permet aux entreprises de se faire payer via le prélèvement SEPA automatique et par conséquent, de prévenir et anticiper les retards de paiement et les impayés. La collecte des paiements se fait directement sur le compte bancaire du client. Cette solution fiable est également facile à mettre en place. Il n’y a ni frais d’installation, ni engagement de durée ni autres frais cachés. La tarification est transparente : chaque transaction réussie est facturée à hauteur de 0,20 € + 1 % du montant, avec un plafond de 2 € de frais par transaction.

La collecte du paiement est effectuée à une date précise à travers des pages sécurisées qui s’adaptent au flux de paiement. Vous avez ainsi un contrôle complet du processus. GoCardless fournit des pages de paiement avec un taux de conversion élevé, disponibles dans une variété de formats pour s’adapter à votre flux de paiement, y compris des pages hébergées, des modules d’insertion et des options personnalisées. Le logiciel peut être intégré avec un logiciel de gestion comme celui de l’entreprise Sage.

Stripe : pour les paiements par carte bancaire

Stripe est aux paiements par carte bancaire ce que GoCardless est aux paiements par prélèvement automatique. La plateforme de traitement des paiements Stripe accepte des méthodes comme Apple Pay, Google Pay et d’autres méthodes locales (Alipay, iDeal ou SEPA Direct Debit). Néanmoins, elle reste principalement axée sur les transferts au moyen d’une carte bancaire. Au cœur des solutions de Stripe il y a un ensemble varié d'API qui permet aux développeurs d’intégrer facilement les paiements en ligne dans leur site web. Stripe propose également un service d’installation en ligne.

Si vous avez besoin de paiements par carte bancaire (soit parce que vous êtes un commerce en ligne, soit parce que vous devez desservir le marché américain), et que vous disposez d’un développeur pour mettre en œuvre l’API, alors Stripe peut être un bon choix.

Les frais pour les cartes européennes s’élèvent à 1,5-1,9 % + 0,25 € par transaction et à

2,5-3,25 % +0,25 € pour autres cartes.

D’autres solutions de paiement pour cartes incluent : Revolut, PayPlug, Square, Adyen.

PayPal : la solution de paiement en ligne reconnue par tous

Tout le monde connaît la marque PayPal et nombre de vos clients y possèdent déjà un compte. De ce fait, ce choix peut être utile dans certaines situations de paiement.

Avec PayPal, vous n’aurez pas nécessairement besoin d’un développeur pour démarrer, en particulier si vous facturez vos clients. Le processus d’installation est donc plus simple que celui de Stripe, par exemple.

Le lien de paiement avec PayPal est facile à ajouter à votre site web, car il existe des plugins pour la plupart des plateformes de création de sites, de Shopify à Wordpress. Cependant, le coût reste élevé, chaque transaction commerciale nationale coûtant 2,9 % + 0,35 centimes de commission fixe. Pour une transaction commerciale internationale : entre 0,5 et 2 % en fonction du territoire.

Adyen : les paiements localisés

Adyen est une solution tout-en-un pour configurer les paiements comme le souhaite l'entreprise. C’est utile si votre entreprise a besoin d’un éventail de méthodes de paiement ou si vous avez des clients basés en Chine, car la solution prend en charge les paiements par Alipay, la principale méthode de paiement en ligne dans ce pays.

En tant qu’entreprise technologique, Adyen propose également une API fiable. La tarification varie selon le mode de paiement et le pays du client. En Europe, par exemple, il faudra compter des frais de traitement fixes s’élevant à 0,10 € et des frais pour le moyen de paiement entre 0,99 et 5 % par transaction. Autre point à noter : Adyen est avant tout une société spécialisée dans le paiement par carte. La plupart de ses produits sont optimisés pour ce moyen de paiement.

Apple Pay et Android Pay : les paiements mobiles

Dans un monde de plus en plus mobile, ce duo peut s’avérer précieux dans certaines situations. Ils offrent une expérience d’achat « in-app » de premier ordre pour les appareils Apple et Android. De plus, le paiement est initié par l'émetteur de la carte de crédit et non par le commerçant, ce qui permet de limiter les frais (bien que vous puissiez encore être confronté à des frais de carte de crédit parfois élevés). Pour les entreprises qui ont besoin de paiements mobiles, Apple Pay et Android Pay sont la meilleure solution.

Autres systèmes de paiement

Dans les cas d’utilisation où le prélèvement automatique ne convient pas, notamment pour la facturation des opérateurs de téléphonie mobile, le bitcoin ou les options prépayées, vous pouvez envisager des fournisseurs suivants :

Wise

Google Wallet

Verifone

PayGreen

Lydia

Mollie

Braintree

AmazonPay

Le choix dépendra bien entendu de vos besoins.

Lorsque votre clientèle a recours de manière régulière à vos produits ou services et les paiements sont récurrents, GoCardless propose la collecte de paiement, la personnalisation des pages de paiements et le choix de la durée et de la fréquence des prélèvements très flexible en fonction de votre activité.

Prenez le contrôle de votre trésorerie et dites adieu aux retards de paiements et aux frais de transaction coûteux en automatisant vos paiements récurrents en toute sérénité.