Que ce soit seulement pour faire le point ou même pour vendre une entreprise, il n’est jamais facile d’en évaluer la santé financière. D’une part, les documents comptables que sont le bilan et le compte de résultat comportent une multitude de chiffres, qu’il n’est jamais facile d’analyser, et d’autre part, ces chiffres eux-mêmes ne disent pas tout : non seulement ils ne représentent qu’un instant T (une entreprise aujourd’hui en situation difficile pourrait s’avérer rentable à moyen ou long terme) mais ce ne sont aussi que des chiffres. Or, la santé financière d’une entreprise tient aussi dans ses ressources, son personnel, sa capacité d’adaptation ou d’innovation, etc.

Puisque de nombreux paramètres entrent en compte dans cette évaluation, nous vous proposons de passer les principaux en revue, en considérant les indicateurs comptables et financiers autant que les autres paramètres.

La santé financière d’une entreprise : les indicateurs comptables et financiers

Pour commencer par la partie comptable, à laquelle nous nous intéressons de manière plus spécifique dans ces pages, voici les principaux éléments qui peuvent témoigner de la santé financière d’une entreprise :

La croissance du chiffre d’affaires est l’indicateur le plus évident puisqu’elle témoigne de l’évolution du volume de l’activité : plus de ventes, plus de contrats, plus de factures… Mais il ne s’agit pas d’un élément suffisant car cette croissance ne peut être que temporaire. En outre, pour qu’elle soit intéressante, il ne suffit pas de la pérenniser : il faut aussi bien gérer cette hausse, et les rentrées d’argent correspondantes, afin de capitaliser, d’investir et de dégager des bénéfices.

La croissance des bénéfices est, par conséquent, un élément encore plus important puisqu’elle démontre que non seulement l’entreprise gagne de l’argent mais aussi qu’elle est bien gérée.

La rentabilité est tout aussi importante. Elle se calcule en évaluant le rapport entre le résultat d’une entreprise et son chiffre d’affaires. Dans une entreprise bien gérée, le taux de hausse du bénéfice devrait être semblable à celui du chiffre d’affaires. En comparant avec des entreprises de même taille, dans un même secteur, il est possible de mesurer l’efficacité de la gestion, de voir si elle peut être améliorée.

La solvabilité, qui indique la faculté d’une entreprise à rembourser ses dettes, est un autre facteur souvent cité, notamment par les créanciers et les investisseurs. Une entreprise est dans une situation financière précaire si ses dettes sont supérieures à la somme de ses actifs immobilisés, de ses créances clients et de ses stocks. Il ne faut pas confondre cet indicateur avec la capacité de remboursement de la dette, qui reflète l’autonomie financière d’une entreprise. Le rapport entre les dettes et la marge d’autofinancement permet d’évaluer en combien de temps une entreprise peut rembourser ses dettes grâce à sa trésorerie.

La capacité d’autofinancement, dont nous venons de parler ci-dessous, se calcul en soustrayant les charges des produits : elle permet d’évaluer les ressources générées par l’activité d’une entreprise.

Le fonds de roulement, dont nous avons parlé dans d’autres articles, est également un indicateur intéressant de la santé d’une entreprise car il mesure la trésorerie disponible pour gérer les décalages entre les encaissements et les décaissements sans avoir à s’endetter.

La santé financière d’une entreprise : les autres indicateurs

Aussi banal que cela puisse paraître la santé d’une entreprise dépend également de la santé de ses employés, ou même de son dirigeant dans le cadre des TPE. En effet, il est facile de comprendre que si votre entreprise n’est rentable que si vous travaillez 20 heures par jour, vous ne pourrez pas résister longtemps à un tel rythme.

Sans aller jusqu’à un tel exemple, l’esprit qui règne dans une entreprise est souvent un indicateur intéressant de la santé d’une entreprise. Dans un climat de confiance, où le dialogue est toujours possible et les efforts récompensés, les collaborateurs représentent une véritable force et participent à la bonne santé d’une entreprise.

Outre les ressources financières et humaines, des indicateurs externes peuvent témoigner de la santé d’une entreprise, à commencer par les clients et leur taux de satisfaction : s’ils sont séduits par les biens/services proposés autant que par la manière dont ils sont traités, cela signifie que l’entreprise fonctionne bien, et donc qu’elle est plutôt saine. Cette valeur n’est pas toujours facile à mesurer mais elle rentre indéniablement en ligne de compte.