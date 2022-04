Les relations commerciales impliquent malheureusement dans certains cas des pénalités de retard de paiement ou des impayés pour un entrepreneur. Ainsi, il est nécessaire de savoir comment rédiger une lettre de demande de paiement pour pouvoir agir le plus possible pour le recouvrement des dettes.

Savoir comment relancer un client lorsqu’il n’a toujours pas payé à échéance est nécessaire. En effet, il existe plusieurs solutions à l’amiable avant de pouvoir saisir un juge. Il est essentiel de recourir à des moyens simples et conventionnels pour demander un paiement. Cela peut prendre la forme d’une simple relance par e-mail, téléphone voir une lettre de demande de paiement de facture.

En quoi consiste une lettre de demande de paiement ?

La lettre de paiement de facture est un document que l’entrepreneur rédige à l’encontre d’un client afin d’obtenir le paiement d’une facture suite à la prestation d’un service ou la fourniture de biens. L’envoi de la demande de paiement de facture permet de rappeler de manière courtoise au client qu’il n’a toujours pas honoré le paiement de la facture.

Il est à noter que la lettre de demande de paiement est également appelée ‘’ lettre de relance ‘’. L’entrepreneur devra envoyer cette lettre à l’encontre du client lorsque la facture n’a pas été honorée.

Modèle de lettre de demande de paiement

Madame, Monsieur

Prénom Nom

Nom de l’entreprise

Adresse Complète

Monsieur

(Nom de l’entreprise s’il s’agit d’une entreprise)

Adresse Complète

Date et Lieu

Objet : Relance concernant votre facture n° (précisez)

Madame, Monsieur

Nous étions entrés en contact concernant le règlement de votre dernière facture pour un montant de (indiquez la somme due) concernant (précisez la prestation du service ou la nature des biens fournis).

Malheureusement, à ce jour, nous n’avons toujours pas reçu le paiement du montant.

Nous vous prions de vouloir procéder au paiement de ces … euros, dans un délai de huit jours.

Nous vous remercions par avance de votre diligence.

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos respectueuses salutations.

Signature de l’entrepreneur

Il est possible avant de rédiger une lettre de demande de paiement, d’agir en amont et de prévenir les potentiels impayés. En effet, il peut être long et fastidieux de devoir relancer chaque client à travers une lettre de relance. Cela pourrait être préjudiciable pour la bonne marche de l’entreprise et limiter le temps consacré au développement du chiffre d’affaires.

