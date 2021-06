Le fonds de roulement d’une entreprise représente les ressources financières qu’elle possède à long terme, auxquelles il faut soustraire les actifs immobilisés.

En d’autres termes, une entreprise a des capitaux (qui peuvent être des investissements initiaux ou des prêts à long terme). Ces capitaux lui permettent, en attendant les recettes à venir une fois que les clients auront procédé aux paiements, de pouvoir honorer les salaires de ses employés, les paiements aux fournisseurs, et tous les frais de fonctionnement inhérents à l’entreprise. Les actifs immobilisés, quant à eux, correspondent aux actifs investis durablement dans l’entreprise, qui ne sont donc pas facilement liquidables. Ces actifs immobilisés prennent en compte le fonds de commerce, les brevets, les constructions, les équipements, les participations à d’autres sociétés ou filiales etc…

Comment calculer le fonds de roulement ? Et comment accéder à un prêt de fond de roulement ?

Calcul du fonds de roulement

Il existe deux façons de calculer le fond de roulement. La première, que nous avons présentée dans l’introduction, consiste à soustraire aux capitaux permanents les actifs immobilisés.

La deuxième consiste à déduire les dettes à court terme des actifs circulants.

Dans les deux cas, voici comment lire les résultats. Si votre fonds de roulement est supérieur à zéro, l’entreprise se porte bien. Les dépenses courantes et à long terme sont couvertes. La trésorerie est solide et peut encaisser les surprises.

Si votre fonds de roulement est égal à zéro, votre entreprise peut supporter ses investissements à long terme mais n’est pas capable de soutenir complètement les frais d’exploitation.

Enfin, si votre fonds de roulement est inférieur à zéro, cela signifie que votre entreprise est endettée et sous-capitalisée. Elle ne supporte pas son propre fonctionnement et tient grâce à des dettes à court terme, mais jusqu’à quand ?

En cas d’insuffisance, vous pouvez faire appel à un prêt de fonds de roulement. Il s’agit d’un prêt à moyen terme, destiné à renforcer la structure financière de votre entreprise.

Vous pouvez faire une demande pour un prêt dans deux cas. Premièrement dans une logique de développement, si aucune autre solution à court terme ne peut être envisagée. Deuxièmement, dans une logique de restructuration, si l’entreprise a eu de grosses difficultés financières et qu’un rééquilibrage est nécessaire.

Ce genre de prêt ne dépasse en général pas les cinq ans car les entreprises qui y ont recours sont forcément en difficulté, et ont donc une visibilité réduite quant à leur avenir d’un point de vue financier. Les banquiers sont éminemment réticents à accorder ce genre de prêt.

Bien que les coûts et les taux diffèrent beaucoup selon les offres et les montants, il faut s’attendre à payer plus cher un prêt de ce type. Les taux se situent entre les prêts de court et ceux moyen terme.

Le plus important à retenir, c’est que les besoins de votre entreprise doivent être anticipés, que vous soyez en auto-entrepreneur ou dans une petite entreprise. En effet, les besoins de trésorerie font partie des choses à prendre très au sérieux puisque c’est le fait de pouvoir honorer vos paiements qui va donner de la crédibilité, ou non, à votre entreprise.

Il est donc important de tendre à des objectifs atteignables, qui prennent en compte la faisabilité des projets et votre habileté à les piloter. Une entreprise financièrement stable donne confiance, et par voie de conséquence, attire plus de clients. Ne mettez donc pas la charrue avant les bœufs et construisez des bases solides, même si elles sont modestes, avant de vous lancer dans de grands projets plus durs à gérer.

Il est toujours bon pour cela de s’entourer de professionnels de la comptabilité, ou à minima de faire appel à un logiciel comptable pour vous aider à gérer tout cela mais aussi et surtout, à planifier vos dépenses.