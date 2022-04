Prestataire de service de paiement (PSP)

Qu’est-ce qu’un PSP ?

Un PSP est un « prestataire de services de paiement ». En d’autres termes, il s’agit d’une entreprise ayant le droit de fournir des services de paiement. Cela peut être une banque, ou un établissement de crédit ou de paiement. Le PSP propose aux commerçants et entrepreneurs des solutions de paiement en ligne sous diverses formes (cartes de crédit, virements bancaires, prélèvements automatiques et plus encore) Il prend en charge toutes formes de paiements digitaux.

Sur le marché, les offres sont nombreuses, et le choix n’est pas toujours évident. C’est pourtant un élément essentiel au bon fonctionnement d’un commerce en ligne.

Bien entendu, l’entrepreneur ou e-commerçant tient avant tout à disposer d’une solution sécurisée, rapide et d’une utilisation aisée, qui satisfasse ses propres besoins comme ceux de sa clientèle. Cette solution ne doit laisser aucune place à la fraude, mais doit offrir une gamme suffisante de modes de paiement.

Du choix de PSP que fera le commerçant dépendront les divers services et moyens dont il disposera, qu’il s’agisse du choix des devises pour une clientèle étrangère, des frais de transaction, de la rapidité avec laquelle l’argent des transactions sera remis sur le compte bancaire de l’entreprise, et bien sûr de la gamme proposée de moyens de paiement.

Pour assurer une bonne expérience client et éviter les abandons de panier, le commerçant devra veiller à optimiser deux éléments importants : la fluidité des transactions et la sécurité de l’ensemble du processus. En effet, les abandons de panier représentent un problème très sérieux, car de nombreux consommateurs ne valident pas leur achat, et ce pour trois raisons principales :

Un processus de paiement trop long ou inutilement compliqué

Un sentiment d’insécurité ressenti par le client, qui rechigne à indiquer ses données bancaires

Un choix trop limité d’options de paiement.

Les diverses solutions de paiement en ligne

Le contrat VAD

Un contrat de vente à distance ou « contrat VAD », c’est un contrat passé entre un entrepreneur et sa banque, grâce auquel il est en mesure de se servir d’un TPE (Terminal de paiement électronique virtuel), passerelle de paiement utilisée pour gérer les transactions en ligne.

Rappelons que si beaucoup de banques proposent des solutions incluant contrat VAD et TPE, ce choix n’est en rien obligatoire. On peut également recourir à des prestataires spécialisés, en traitant avec sa banque pour le contrat VAD, puis avec l’un de ces prestataires pour un TPE virtuel.

Les solutions de paiement tous-services avec un contrat VAD

Dans ce cas, au moment du paiement, le client est redirigé vers le serveur de la solution de paiement pour obtenir l’autorisation de la banque. Même si son coût est plus onéreux qu’avec une banque classique, l’avantage de cette solution, c’est un service d'assurance supplémentaire qui permet d’éviter toute fraude.

Les solutions de paiement tous-services sans contrat VAD

Un système qui permet d’éviter tout contrat, tout engagement, mais qui implique en revanche le versement d'une commission, variable selon le montant des transactions. C'est par exemple ainsi que fonctionne le dispositif PayPal.

Les principaux critères pour le choix d’un PSP

Les moyens de paiement que propose le PSP

La majorité des transactions s’effectue encore par le biais d’une carte bancaire, mais d’autres moyens de paiement sont de plus en plus présents. L’e-commerçant doit donc bien connaître les attentes de sa clientèle pour définir la gamme de moyens de paiement à lui offrir. C’est un élément essentiel dans le choix d’un PSP.

On peut citer par exemple les virements avec des applications comme Paylib ou des solutions de type Lydia, les services de financement en plusieurs fois (GoCardless par exemple) fonctionnant avec des prélèvements SEPA gérés par l’établissement financier, ce qui élimine les risques d’impayés.

Soyez payé(e) en temps et en heure à tous les coups avec GoCardless. Prenez le contrôle de votre trésorerie et dites adieu aux retards de paiements et aux frais de transaction coûteux. En savoir plusS'inscrire

Les tarifs des PSP

Les prestataires de services de paiement prélèvent des commissions sur les transactions, avec souvent une somme fixe et un pourcentage du montant de la transaction. Les frais et les pourcentages peuvent varier selon le mode de paiement, le pays où a lieu la transaction, les volumes traités, et aussi selon le PSP.

Les services additionnels

De nombreux prestataires de services de paiement proposent des services supplémentaires, concernant par exemple la sécurisation pour éviter les fraudes. Citons également la possibilité pour le client de profiter d’un parcours d’achat sans rupture, qui lui permet de régler ses achats sans quitter la plateforme, la personnalisation des pages de paiement, ou la possibilité d’enregistrer sa carte bancaire pour les futurs achats.

Gestion de la fraude et des impayés

La fraude peut représenter un réel problème pour les e-commerçants, avec parfois de nombreux impayés. Il est donc indispensable que le PSP propose un outil de détection de la fraude, avec également la possibilité d’activer le système de sécurisation des paiements en ligne 3D Secure.

Conformité de la solution du PSP avec le type d’activité

La solution de paiement doit impérativement correspondre aux besoins du commerce : paiement en plusieurs fois, prélèvement, débit direct ou différé, abonnements, etc.

Un service client efficace et réactif

Le service client du PSP doit être joignable aux heures ouvrables et disposer d’un service technique qui aidera le commerçant lors de la mise en place de sa solution. À noter que certains PSP mettent à leur disposition de leurs clients un service de gestion des litiges et peuvent jouer un rôle de médiateur en cas de contestation.