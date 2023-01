Paiement à la livraison : pourquoi l’offrir ?

Le paiement à la livraison, ou « cash on delivery » (COD), est l’une des solutions de paiement dont l’entrepreneur dispose pour les ventes en ligne. La solution de passerelle de paiement par carte bancaire entraîne des frais non négligeables et constitue une option viable si le volume de transactions annuelles dépasse les 1 000. En revanche, pour augmenter son chiffre d’affaires de quelques pourcents ou dans le cas d’un lancement d’une nouvelle boutique, le paiement à la livraison est une option intéressante car elle est très incitative du point de vue du client.

Qu’est-ce que le paiement à la livraison ?

Le paiement à la livraison signifie que le client paie pour les marchandises commandées au moment de leur livraison. Le règlement se fait en espèces ou par chèque entre les mains du transporteur.

Quels sont les avantages et les risques ?

Ce mode de paiement est clairement très intéressant pour le client qui a le temps de reconsidérer sa commande ou obtenir des fonds avant qu’elle n’arrive. De plus, à l’heure ou la fraude à la carte bancaire fait reculer certains acheteurs en ligne, ce mode de paiement est plus que sécurisant.

Un autre avantage, aussi bien pour le commerçant que pour le client, est la possibilité de vérifier la commande avant le paiement. Cela évite les complications : frais de retour et remboursements. Cette solution rassure un client méfiant ou un acheteur des produits coûteux.

En bref, il s’agit d’une solution incitative pour le client qui pourrait lui faciliter l’achat d’un produit cher ou l’attirer vers un site d’une entreprise souhaitant développer son activité.

Les inconvénients concernent surtout les risques financiers subis par le commerçant. La prestation de transport se règle à l’avance au moment de la réservation, alors que l’expéditeur ne reçoit le paiement des marchandises que dans les 15 jours suivant la date de livraison. L’expéditeur règle les frais de prestation de transport qui ne sont pas remboursés en cas d’échec de livraison ou de refus de règlement par le destinataire.

Le transporteur est tenu de remettre à l’expéditeur les sommes récupérées auprès du client selon les CGV signées entre les deux parties. En règle générale, le transporteur paie par chèque ou par virement.

En cas de non-restitution du règlement par le transporteur, l’expéditeur doit le contacter dans les 45 jours suivant la date de livraison.

Si le client destinataire refuse de régler la commande, le transporteur peut renouveler la tentative de livraison jusqu’à 3 fois selon ses CGV, avant de la retourner à l’expéditeur.

Paiements en ligne simples avec le prélèvement automatique ponctuel ou récurrent

Le paiement à la livraison comporte des risques financiers pour le commerçant et demande une très bonne gestion des commandes en cas de plusieurs livraisons en COD.

La plateforme GoCardless peut être intégrée au sein de votre boutique en ligne et faciliter des paiements en ligne via open banking ou par paiement fractionné. Grâce à la technologie open banking vous pouvez accepter des paiements bancaires instantanés que vos clients effectuent sans quitter votre page de paiement. Ainsi, vous augmentez vos conversions, réduisez les frais et les échecs de paiement, et modernisez l'expérience de caisse de vos clients.

La solution Instant Bank Pay offre une confirmation instantanée : le paiement de banque à banque est confirmé en temps réel pour vous et vos payeurs. Elle représente un gain de temps administratif : vous passez moins de temps à rechercher les paiements en retard ou échoués.

Déjà disponible en Allemagne et au Royaume-Uni, le dispositif sera bientôt déployé en France.

Le paiement fractionné peut aider à attirer les clients hésitants ou acheteurs d’une marchandise de valeur. Grâce à l’automatisation du prélèvement de paiements récurrents GoCardless aident les e-commerçants à mettre en œuvre une offre de paiement BNPL. GoCardless s'intègre à la solution des fournisseurs de BNPL tels que Klarna. Les paiements sont prélevés directement sur le compte bancaire, ce qui constitue un moyen simple et rapide pour les clients d'effectuer tous les versements BNPL automatiquement et dans les délais.