Qu'est-ce que le numéro de routage ?

Bien que le terme de routage soit plutôt utilisé dans le domaine informatique, notamment à propos des adresses IP, il trouve sa place dans nos pages car il appartient également au domaine comptable. En effet, le numéro de routage est, aux États-Unis, un code bancaire à neuf chiffres qui permet de traiter les transferts d’argent entre différents états ou avec d’autres pays.

Si le numéro de routage figure sur tous les chèques américains, en caractères magnétiques (code de reconnaissance de caractères à l'encre magnétique ou code MICR), il est également utilisé pour tous les virements en provenance ou à destination des États-Unis, afin d’en faciliter le traitement.

Quelles informations comporte le numéro de routage ?

Les neuf chiffres qui composent le numéro de routage, ou numéro TRN, s’interprètent de la façon suivante :

- Les quatre premiers chiffres correspondent à l’emplacement géographique de l’établissement bancaire. Il faut toutefois savoir que ce numéro est attribué lors de la création de l’établissement et qu’il ne change ensuite plus : en cas de déménagement, par exemple, il ne représente plus la réalité.

En tout état de cause, les deux premiers chiffres ont une signification précise : 00 est utilisé par le gouvernement américain, 01 à 12 par les banques de réserve fédérale, 21 à 32 par les institutions d’épargne, 61 à 72 par des processeurs de paiement non bancaires et 80 pour les chèques voyage. Ensuite, le troisième chiffre correspond au centre de traitement des chèques de la Réserve fédérale initialement attribué à la banque, tandis que le quatrième indique la localisation de la banque : 0 pour les villes où se trouvent la Réserve fédérale et entre 1 et 9 pour celles dans l'état.

- Les quatre chiffres suivants désignent la banque de réserve fédérale,

le centre de traitement ainsi que le district de la Réserve fédérale de la banque.

- Le neuvième chiffre est un système de contrôle : il est obtenu à partir d’une opération mathématique complexe impliquant les huit autres chiffres.

Exemple : 1291 3167 3

1291 est le symbole de routage de la Réserve fédérale où 12 correspond à la Federal Reserve Bank de San Francisco, 9 correspond au centre de traitement des chèques, et 1 à l’état de Californie (un O final aurait indiqué la ville de San Francisco)

3167 est l'identifiant de l'établissement ABA

3 est le chiffre de contrôle.

RTN ou ABA ?

Le nom anglais du numéro de routage est RTN, ce qui signifie « Routing Transit Number ». Mais il est parfois également appelé code ABA. Il ne s’agit pas vraiment d’une erreur car l’ABA (American Bankers Association) est l’association des banquiers américaine, l’organisme qui a créé cette numérotation codée, en 1911, afin de pouvoir trier et traiter plus rapidement les chèques.

Il existerait aujourd’hui près de 27 000 numéros de routage actifs actuellement en circulation, un chiffre qui n’est pas étonnant en considérant, d’une part, la taille des États-Unis et, d’autre part, le fait que chaque établissement financier en possède entre un et cinq, voire plus dans le cas de fusions ou acquisitions.

Quel est l’équivalent du numéro de routage en France ?

Le numéro de routage est souvent considéré comme l’équivalent du code IBAN en France mais ce n’est pas exactement le cas. En effet, pour effectuer des virements en France, et même dans toutes l’Europe, deux informations sont essentielles : le code IBAN et le code BIC.

Mais, pour effectuer des virements aux États-Unis, il faut disposer de trois informations :

Le code SWIFT (l’équivalent du code BIC)

Le RTN, ou code ABAN

L’ACCT, abréviation du mot anglais « account », c’est-à-dire le numéro de compte.

En fait, il n’existe pas d’équivalent américain à l’IBAN qui indique à la fois le numéro de pays, et le numéro de compte bancaire, tout en incluant une clé de contrôle.