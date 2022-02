Vous souhaitez envoyer de l’argent sur un compte à l’étranger ? Vous pouvez effectuer un virement bancaire international. Sachez toutefois que le montant d’un virement international est limité. Vous devez donc connaître cette information pour pouvoir planifier vos transactions. Dans cet article, découvrez quel est le montant maximum d’un virement international.

Les types de virements bancaires internationaux

Le montant maximum pour un virement international dépend du type d’opération. En fait, il existe deux types de virements internationaux :

Le virement SEPA (Single Euro Payment Area). Le virement SEPA est un transfert d’argent réalisé en euros entre deux comptes bancaires situés dans un pays de la zone SEPA.

Le virement hors SEPA. Il s’agit cette fois d’un virement international effectué en dehors du réseau SEPA. Le virement hors SEPA n’est pas émis en euros mais c’est un virement en devises. Ce type de transactions est aussi appelé virement SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) ou tout simplement virement international.

Chaque établissement bancaire peut déterminer le montant maximum d’un virement international en fonction du type de transaction (virement SEPA ou hors SEPA). Il définit également le délai d'exécution et les frais associés à un virement international.

Virement bancaire international : montant maximum

Il existe un plafond de 15 000 € imposé à toutes les banques pour le virement SEPA. Toutefois, chaque banque peut déterminer un plafond inférieur pour ses virements internationaux, que ce soient des virements SEPA ou SWIFT.

Vous trouverez ci-dessous les plafonds de virements internationaux pratiqués par quelques grandes banques françaises. Veuillez noter que ces informations sont susceptibles d’évoluer. De plus, vous pouvez obtenir des conditions différentes en négociant directement avec votre agence bancaire.

Virement international maximum chez BNP Paribas

Avec la banque BNP Paribas, le montant maximum d’un virement international s’élève à 6 000 euros par jour.

Virement international maximum chez Banque Populaire

Avec la Banque Populaire, le montant maximum d’un virement international s’élève à 20 000 euros par jour. Il existe également un plafond mensuel de 60 000 euros par mois.

Virement international maximum chez Hello Bank

Chez Hello Bank, le plafond pour un virement international s’élève à 6 000 euros par jour, qu’il s’agisse d’un virement SEPA ou SWIFT.

Virement international maximum à La Banque Postale

La Banque Postale autorise les virements internationaux à hauteur de 3 000 euros par jour pour un virement SEPA si le bénéficiaire est enregistré. Si le destinataire n’est pas enregistré, le montant maximum est réduit à 500 euros par jour.

Virement international maximum au Crédit Agricole

Le montant maximum pour un virement international au Crédit Agricole est de 3 000 euros par jour.

Quelques règles à connaitre pour faciliter votre virement international

Un virement international peut sembler une opération assez anodine. Toutefois, il y a quelques règles et procédures qui peuvent compliquer votre démarche. Il est donc bon de vous renseigner en avance pour pouvoir anticiper ces petites complications.

Par exemple, soyez conscient des points suivants :

Vous ne pouvez pas effectuer un virement international depuis un compte d’épargne. Vous devez au préalable déplacer votre argent sur un compte courant.

En général, vous devez enregistrer un bénéficiaire avant de réaliser le virement. Cette opération peut souvent se faire sur votre espace en ligne. Toutefois, certaines banques n’autorisent l’ajout du bénéficiaire en ligne que s’il s’agit d’un compte bancaire français. C’est le cas par exemple du Crédit Agricole. Si vous souhaitez ajouter un bénéficiaire étranger pour faire un virement international, vous devez donc contacter votre banque. Cette opération prend évidemment plus de temps.

Certaines banques n’autorisent le virement international qu’après un certain délai (par exemple 72 heures) après l’enregistrement d’un nouveau bénéficiaire.

