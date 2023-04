Une plateforme de dons en ligne permet de maintenir la trésorerie de votre association à flot et d’obtenir des entrées d’argent en toute sécurité. En effet, il est désormais commun d’effectuer un don en ligne pour soutenir une cause et il existe une multitude de sites de collecte de dons.

Il peut être difficile de choisir la bonne plateforme de dons en ligne pour lancer un appel aux dons dans le but de consolider votre structure et lancer des campagnes. Cet article vous donne un aperçu clair et non-exhaustif des 5 meilleures plateformes de collecte de dons.

GoFundMe

GoFundMe est une plateforme de dons en ligne fondée à San Diego en Californie qui vise à effectuer la collecte de dons via le lancement d'une cagnotte en ligne. GoFundMe permet à une association de lancer une cagnotte et de détailler son objectif. La plateforme de dons en ligne de GoFundMe donne l’opportunité de partager la cagnotte et de gérer les dons au sein du site internet. GoFundMe permet notamment de lancer des cagnottes pour différentes causes : santé, urgences, éducation, associations…

Hello Asso

Hello Asso œuvre depuis 2009 en qualité de plateforme de dons sur internet. Le siège social se situe dans la région de Bordeaux et la plateforme se veut être totalement gratuite. HelloAsso se rémunère via les dons des internautes qui peuvent choisir de payer une contribution à la plateforme de dons en ligne. Hello Asso propose notamment un logiciel à destination des associations qui permet d’avoir accès à des outils pour gérer les campagnes de dons. Le logiciel permet de suivre en temps réel les différents paiements entrants et d’exporter les tableaux excel pour effectuer un reporting comptable.

Facebook

Facebook est devenu une plateforme de dons en ligne en raison de ses 2 milliards d’utilisateurs. Le réseau social a notamment créé un guide pour permet aux associations qui le souhaitent de lancer une campagne de dons en ligne. En effet, il est ainsi possible d’accéder à une plateforme de collecte de dons par l’envoi de plusieurs documents justificatifs. Autrement, il sera en outre possible de créer une page dédiée à votre structure et d’inclure un bouton “ Faire un don “ qui pourra rediriger le visiteur vers un formulaire au sein d’un autre site internet.

Leetchi

Leetchi est une start-up française créée en 2009 qui propose de collecter et de gérer de l'argent pour des dépenses à plusieurs pour de nombreuses occasions : anniversaires, mariages, cadeaux communs…Il est ainsi possible de créer une cagnotte pour collecter des dons et des cotisations pour une association. La plateforme de dons sur internet propose de créer une cagnotte en ligne sur son ordinateur ou via un smartphone. Leetchi prélève de 1,9 % à 4 % de commission selon la somme qui sera collectée lors du virement en ligne vers le compte de l’association en guise de frais bancaires et de gestion.

GoCardless

Un moyen plus simple de collecter vos dons et paiements et d’utiliser GoCardless pour les dons ponctuels ou réguliers . GoCardless est une fintech qui offre de nombreux avantages en qualité de plateforme dons en ligne :

GoCardless permet de connecter votre CRM à vos systèmes de facturation avec les donateurs via le prélèvement SEPA;

La fintech assure un fort taux de conversion grâce à un parcours simple avec autorisation sans friction;

Les paiements sont effectués directement sur votre compte bancaire. La fonctionnalité Instant Bank Pay permet de verser directement les dons sur le compte bancaire de votre structure en un jour ouvrable.

GoCardless propose ainsi un plan de tarification sur-mesure pour les associations à but non lucratif. Cela permet d’avoir ainsi d'avoir accès à des outils dédiés qui permettront de réussir une campagne de collecte de dons.