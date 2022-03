La gestion administrative d’une association sportive implique du temps et de l’énergie et peut être en outre problématique pour consolider et pérenniser l’association à long terme. Cependant, il existe des outils de gestion pour les associations sportives comme des logiciels de comptabilité. Il est ainsi essentiel pour un président ou pour le comptable de l’association, de savoir quel est le meilleur logiciel de comptabilité pour une association sportive.

Les logiciels de comptabilité pour une association sportive proposent plusieurs fonctionnalités, adaptés aux besoins des responsables d’associations. Il est ainsi possible de générer des documents comptables, d’avoir un aperçu global de la trésorerie de l’association et d’assurer un suivi optimal des recettes et des dépenses. Voici un tour d’horizon des principaux logiciels de comptabilité pour une association sportive.

Le logiciel de comptabilité Kalisport

Le logiciel de comptabilité gratuit Kalisport est hébergé en France et propose des fonctionnalités comme :

Gestion des adhérents : il s’agit d’une base d’adhérents que l’association sportive pourra paramétrer et mettre à jour régulièrement. Cette fonctionnalité permet d’avoir un accès à l’historique des adhésions, des paiements, des fonctions occupés et des événements dont chaque adhérent a participé.

Comptabilité : le logiciel permet d’ajouter les recettes et les dépenses et de suivre l’évolution de la trésorerie.

Le logiciel permet également de gérer l’ensemble des sponsors de l’association sportive à travers une gestion avancée des prospects et des partenaires pour financer les actions de l’association. Par ailleurs, Kalisport propose une solution en ligne de paiement à travers une interface pour effectuer des paiements par carte bancaire ou par virement SEPA.

Le logiciel de comptabilité Assoconnect

Le logiciel de comptabilité gratuit Assoconnect pour association sportive, est le fruit de la création de trois étudiants en école de commerce, qui étaient à l’origine de la création d’une solution pour les associations étudiantes. Assoconnect propose plusieurs fonctionnalités comme :

Un module pour la comptabilité qui permet de saisir les recettes et dépenses de l’association. Cette fonctionnalité propose notamment un accompagnement à la saisie, une association aux autres fonctionnalités du logiciel de gestion, la génération des documents comptables et la création automatique des bordereaux de remise de chèques en Banque.

Le logiciel de comptabilité gratuit Assoconnect propose notamment une solution de paiement en ligne, pour la collecte des cotisations, des dons et le service de billetterie.

Assoconnect dispose d’une fonctionnalité de gestion des membres, avec la possibilité de personnaliser les fiches des adhérents et de visualiser la fiche profil de chaque membre avec toutes les informations concernant l’adhérent (dons, e-mails envoyés, achats effectués…).

Le logiciel de comptabilité Pepsup

Pepsup est un logiciel de comptabilité pour association sportive qui est utilisé par plus de 7000 associations. Le logiciel propose plusieurs services :

Un module de comptabilité qui permet une saisie automatique, une ventilation des opérations, une gestion des chèques, un tableau de bord financier et propose de générer des documents comptables.

Module de paiement en ligne : le logiciel de comptabilité pour associations sportives propose un système de paiement en ligne, comme une interface pour effectuer des paiements en ligne via Paypal et un module de suivi du paiement des cotisations. Le logiciel propose également un système de paiement en ligne sécurisé par carte bancaire et une solution de paiement en ligne en plusieurs fois.

Pepsup met à disposition un service de création de site internet, à travers des modules pour le design (personnalisation du site internet), avec un éditeur pour gérer le contenu des pages. Cette section propose également une interface pour gérer le contenu du site internet de l’association sportive et un module pour créer des pages de paiement eu un menu.

