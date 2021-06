Les différentes structures d’une entreprise

Comment répartir les responsabilités entre les différents collaborateurs de l’entreprise ? Pour permettre à chacun d’être capable de travailler dans les meilleures conditions et surtout de pouvoir communiquer entre collègues, le choix de la structure organisationnelle de l’entreprise est cruciale. Cette structure est ce qui va définir les relations hiérarchiques et fonctionnelles entre tous les collaborateurs de l’entreprise. Il est important que chaque entreprise définisse sa structure en accord avec son environnement et ses objectifs. Ici, nous allons vous présenter quatre exemples très répandus de structures d’entreprise, en soulignant les avantages et les inconvénients de chacune d’elles.

Les différentes structures d’entreprise

La structure hiérarchique

Dans cette configuration, la responsabilité est verticale. Chaque employé se réfère à son supérieur direct. Chacun est responsable de tout ceux qui sont placés en dessous de lui dans la hiérarchie. Les services sont cloisonnés et chaque chef de service n’a autorité que dans son service. C’est le schéma de l’entreprise « classique ».

Cette structure est avantageuse de par son fonctionnement simple et linéaire. Il est facile de tracer les responsabilités des décisions et de faire des changements si nécessaires. Les responsabilités sont clairement établies et la hiérarchie facile à appliquer.

D’un autre côté, cette structure d’entreprise se veut rigide et lente, car les protocoles immuables mis en place ralentissent la prise de décision. Chaque proposition doit prendre l’ascenseur hiérarchique jusqu’en haut avant de revenir, validée ou non.

Cette structure se veut donc simple et sûre, mais un peu dure à mettre en mouvement dans un monde moderne où la prise de décision se doit d’être rapide.

La structure fonctionnelle

Dans ce cas, le modèle hiérarchique est toujours vertical mais moins linéaire. En effet, chaque chef de service a une spécialité propre mais les employés ont accès à plusieurs responsables, en fonction de leur domaine de compétence.

Par exemple, un employé peut avoir accès à différents spécialistes et différents chefs de service, si besoin est, contrairement au modèle hiérarchique ou chacun reste dans sa branche.

Dans cette structure fonctionnelle, ou modèle en U, les avantages principaux sont la diversité des compétences disponibles et l’accès à une variété de spécialistes, facilitant ainsi un rendement plus important et un meilleur niveau d’exécution dans les tâches les plus complexes.

En revanche, l’accès à plusieurs sources d’information augmente le risque d’erreurs tout en réduisant leur traçabilité. Des conflits peuvent également émerger quant à l’autorité de chacun.

La structure par division

Avec l’ouverture des marchés à l’international, et donc la globalisation, la structure divisionnelle est devenue la plus répandue dans les grandes entreprises dont l’activité s’étend sur plusieurs secteurs.

Chaque service, ou division, est autonome et possède ses propres ressources, sa propre organisation et sa propre structure. Les divisions sont créées en fonction soit d’une zone géographique spécifique, soit d’un segment de clientèle différent, soit d’une activité ou de produits différents.

Dans ce type de structure en M, des services communs sont accessibles à toutes les divisions pour répondre aux problématiques communes à toute l’entreprise.

L’organisation par division est excellente pour l’adaptabilité de l’entreprise. Cette dernière peut être présente sur différents marchés et avoir une solidarité forte dans chaque service.

Par contre, il est plus difficile d’instaurer des politiques à la totalité de l’entreprise. La gestion de l’ensemble se complique et, au sommet, il faut une vision très pointilleuse pour aider à garder le cap commun.

La structure Staff and Line (ou structure hiérarchico-fonctionnelle)

La line, ce sont les employés qui fonctionnent sur le modèle hiérarchique pyramidal classique. Le staff, ce sont des spécialistes qui viennent épauler la line lorsque c’est nécessaire.

Le Staff and Line, c’est donc un mix entre structure hiérarchique et structure fonctionnelle.

La direction générale (modèle hiérarchique) est accompagnée par une sorte d’état-major qui vient la conseiller en stratégie, en gestion et en planification.

Ainsi, les directeurs fonctionnels viennent assister les directeurs opérationnels pour les aider à optimiser les opérations.

En prenant le meilleur des deux modèles, cette structure est efficace puisque la line bénéficie du soutien du staff, permettant ainsi de meilleurs résultats. Attention néanmoins aux conflits d’intérêt pour savoir qui est à la manœuvre entre la direction fonctionnelle et la direction opérationnelle.

Encore une fois, chaque entreprise doit choisir son type de structure en fonction de ses besoins, de sa taille et de ses objectifs. Certaines structures ne conviennent qu’aux entreprises internationales tandis que les modèles basiques peuvent parfois arranger les plus petites entreprises, de par leur simplicité.