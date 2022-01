CAC 40, DAX, Dow Jones… Les analystes financiers et les traders observent avec attention ces indices indices boursiers qui évoluent dans le temps. Mais que signifient-ils ? Comment comprendre les différents indices boursiers ?

Qu’est-ce que les indices boursiers ?

Vous êtes certainement familier avec le concept des actions boursières. Chaque action représente une fraction du capital d’une entreprise. En achetant une action, vous entrez donc dans le capital de l’entreprise. Mais qu’en est-il de l’indice boursier ?

La définition des indices boursiers

Un indice boursier peut se définir comme un groupe d’actions qui permet d’évaluer un secteur en particulier ou un pan d’une économie. Concrètement, un indice boursier regroupe les actions les plus performantes. Il permet ainsi de renvoyer une idée précise sur la dynamique globale à l’échelle d’un pays. Il existe de nombreux indices boursiers différents.

Les indices boursiers n’ont pas de valeur intrinsèque et évoluent suivant le cours des actions qui les constituent. C’est ainsi qu’un indice boursier est toujours accompagné d’une valeur en pourcentage qui indique sa progression ou son repli. Comment est calculé ce pourcentage ? Il existe deux façons.

Tout d’abord, il y a les indices boursiers qui sont calculés suivant une moyenne pondérée de capitalisation boursière. Le principe est simple. Plus une entreprise est importante en taille, plus elle a du poids sur l’évolution de l’indice boursier. L’indice boursier du CAC 40, par exemple, est calculé sur la base de cette moyenne pondérée.

Le Dow Jones et le Nikkei par exemple fonctionnent sur un principe différent. Leur calcul est pondéré selon le prix moyen des actions. Cela signifie que plus le cours d’une action est élevé, plus l’action aura un impact sur l’indice dans sa globalité. Concrètement, une action à 100 $ aura un impact dix fois supérieur sur l’indice boursier qu’une action à 10 $.

Quels sont les principaux indices boursiers nationaux?

L’indice boursier du CAC 40 est le plus connu en France. Créé en 1988, le CAC est un acronyme qui signifie Cotation Assistée en Continu. Il regroupe les 40 plus grandes entreprises cotées à la bourse de Paris. Un comité scientifique est chargé de sélectionner les sociétés faisant partie du CAC 40. Différents critères sont pris en compte tels que la capitalisation boursière, les liquidités, le secteur d’activité, etc.

Il existe d’autres indices boursiers nationaux comme le SBF 80 ou Société des Bourses Françaises. Créé en 1997, le SBF 80 regroupe 80 valeurs différentes de celles présentes dans le CAC 40. Un tiers de ses valeurs sont issues du secteur des services. Cet indice est utilisé pour suivre la dynamique financière des entreprises de taille moyenne. Un troisième indice à connaître est le SBF 120 qui regroupe ni plus ni moins que les 40 valeurs du CAC 40 et les 80 autres du SBF 80.

Pour être complet, il existe d’autres indices boursiers plus spécifiques en France tels que CAC Next 20, CAC Mid 100, CAC Small 90, CAC Mid&Small 190, CAC all Shares, CAC All-Tradable, CAC IT, CAC IT 20.

Quels sont les indices boursiers internationaux?

Chaque pays possède son propre indice boursier. Découvrez ci-dessous les principaux indices boursiers internationaux.

Les indices boursiers européens

En Europe, l’indice boursier allemand est appelé le DAX 30 et regroupe les 30 valeurs les plus importantes de la bourse de Francfort. Les autres indices boursiers européens importants sont :

Le FTSE NIB, l’indice boursier italien ;

Le BEL 20, l’indice boursier belge ;

L’IBEX 35, l’indice boursier espagnol.

Les autres indices boursiers mondiaux importants

L’indice boursier anglais est le FTSE 100. Créé en 1983, il se compose des 100 entreprises les plus importantes de la bourse de Londres.

Aux États-Unis, il existe trois grands indices boursiers.

Le Dow Jones est considéré comme le plus ancien indice boursier au monde. Créé en 1928, le Dow Jones regroupe les 30 valeurs principales appartenant à la bourse de New York (NYSE). La plupart des actions viennent du secteur industriel.

Le S&P 500 est l’autre indice boursier américain rattaché à la NYSE. Créé en 1943, il regroupe 500 valeurs qui représentent au total 80 % de la capitalisation boursière totale du marché.

Troisième indice américain, le Nasdaq composite a été lancé en 1971 et regroupe 3 000 valeurs du secteur technologique cotées sur le Nasdaq.

De l’autre côté du Pacifique, on trouve le Nikkei 225 qui est l’indice boursier japonais. Créé en 1949, il regroupe 225 titres cotés à la bourse de Tokyo.