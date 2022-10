Lors d’un vol ou de la perte d’un chèque, le détenteur du chèque doit régler des frais d’opposition sur un chèque. Il n’est jamais agréable de s’apercevoir qu’un chèque a été utilisé par une personne malveillante à des fins frauduleuses. Il est tout d’abord essentiel de définir en quoi consiste l’opposition sur un chèque afin d’en déterminer les frais.

On définit l’opposition d’un chèque comme étant une injonction d’un propriétaire d’un chèque ou un carnet de chèques envers son établissement bancaire par la volonté d’interdire l’utilisation du chèque. Après avoir défini l’opposition sur un chèque, il est essentiel de connaître les différents frais pour pouvoir anticiper un potentiel vol ou perte.

Un entrepreneur peut également faire opposition sur un chèque en cas de redressement ou liquidation judiciaire du bénéficiaire du paiement. Il est à noter que la réglementation en vigueur interdit l’opposition sur un chèque dans d’autres cas en dehors d’un vol, d’une perte, ou de difficultés financières du bénéficiaire. Ainsi, la loi prévoit des sanctions pénales en cas d’opposition abusive.

Quels sont les frais moyens d’opposition d’un chèque ?

Il est à noter que les frais d’opposition sur un chèque dépendent des conditions tarifaires de la convention de compte de l’établissement bancaire. Le détenteur du compte bancaire professionnel peut également avoir souscrit une assurance pour couvrir les frais d’opposition liés aux différents moyens de paiement.

Les frais d’opposition d’un chèque s’élevaient à hauteur de 16,75 € pour un seul chèque et pour un carnet de chèque la somme s’élève à 21,75 € pour l’année 2021. Cependant, la tarification est différente pour les banques en ligne, avec une gratuité de la prestation pour certaines enseignes.

La tarification des établissements bancaires : une banque que la BNP Paribas facture 16 € de frais d’opposition d’un chèque (gratuit sur internet). Un établissement bancaire comme le Crédit Agricole facture 23,60 € de frais d’opposition d’un chèque ou sur un chéquier.

La tarification des banques en ligne : on dénombre des banques en ligne telles que ING Direct, Orange Bank ou encore Fortuneo qui proposent des frais d’opposition d’un chèque totalement gratuits car il s’agit de chèque numérique.

De ce fait, les frais d’opposition sur un chèque varient d’un établissement bancaire à l’autre. Il conviendra d’étudier de manière scrupuleuse les différentes politiques tarifaires des établissements bancaires ou des banques en ligne pour optimiser son budget par rapport aux frais bancaires.

À combien s’élèvent les frais d’opposition de chèque par banques ?

Comme il a été évoqué précédemment, la tarification concernant les frais d’opposition sur un chèque, plusieurs chèques ou un carnet de chèques change selon les établissements bancaires ou les banques en ligne. Voici un récapitulatif des frais d’opposition sur un chèque ou un chéquier des principaux établissements bancaires :

Etablissement bancaire Frais d’opposition sur un seul chèque Frais d’opposition sur un carnet de chèques ou plusieurs chèques banque postale 10,50 € 10,50 € lcl 24,40 € 24,40 € caisse d épargne 17,25 € 17,25 € crédit agricole 23,60 € 23,60 € BNP-Paribas 16 € 16 € ING Direct Gratuit Gratuit Fortuneo Gratuit Gratuit

Il est à noter que les frais d’opposition sur un chèque ou un chéquier pour des établissements bancaires comme la banque postale, LCL ou la Caisse d’Epargne par exemple sont beaucoup moins cher sur internet. Une banque comme la BNP Paribas propose des frais d’opposition sur un chèque entièrement gratuits sur internet. De ce fait, les frais d’opposition des banques en ligne sont entièrement gratuits lors d’un paiement par chèque en ligne. Les frais peuvent varier selon la procédure d’encaissement du chèque.

Il n’est jamais agréable de devoir faire face à un client qui doit faire opposition sur son chéquier en cas de perte ou de vol. De ce fait, un entrepreneur peut suggérer le prélèvement SEPA comme moyen de paiement pour collecter les différents paiements des clients.

Le prélèvement automatique permet d’avoir un contrôle complet du processus de paiement et de se faire payer à une date d’échéance précise. En effet, vous avez la possibilité de définir la date de paiement et le montant précis qui se situe sur la facture.

Une fintech comme GoCardless permet aux entrepreneurs de mettre en place une solution de collecte des paiements sur les comptes bancaires des clients. La solution permet d’initier des paiements récurrents et ponctuels.

Les incidents de paiement peuvent être réduits de manière significative en raison d’une opposition de chèque avec 97 % des paiements avec GoCardless qui sont collectés avec succès à la date d’échéance. D’autant que la solution de paiement est compatible avec un logiciel de facturation comme celui de l’entreprise Sage pour rapprocher les factures qui ne sont pas honorées avec le tableau de bord de GoCardless. De ce fait, l’entrepreneur va pouvoir identifier rapidement les factures payées et non payées des différents clients.

Ainsi, GoCardless permet de réduire les frais d’opposition sur les chèques et de permettre aux entrepreneurs de collecter les paiements avec succès pour une gestion optimale et audacieuse de la trésorerie de l’entreprise.

