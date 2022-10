Comment retrouver le destinataire d'un paiement par carte bancaire est une question que peut se poser un entrepreneur lors de l’utilisation de sa carte de débit ou de crédit dans un cadre professionnel. Quand on n’est pas en mesure de savoir concrètement le destinataire d’un paiement, il est nécessaire d’anticiper comment agir et s’il est nécessaire de signaler l’acte pour fraude.

Il est nécessaire pour l’entrepreneur de gérer de manière efficace et astucieuse ses différents paiements initiés par le compte bancaire professionnel via une carte de paiement. Les volumes de paiements en France ont notamment augmenté de 12 % en 2021 par rapport à 2019. Ce qui augmente de manière considérable les paiements inconnus par carte bancaire avec la difficulté de trouver le destinataire.

On dénombre notamment un montant des fraudes qui s’est élevé à 1,24 milliard d’euros avec 7,5 millions de transactions frauduleuses.1 Toutefois, avant de déterminer qu’il s’agit d’un vol de carte bancaire, il existe des actions simples à effectuer pour déterminer le destinataire d’un paiement par carte bancaire.

Retrouver le destinataire d’un paiement par carte nécessite de consulter certains documents comme un relevé bancaire ou d'effectuer des recherches sur internet :

- Consulter les relevés bancaires du compte bancaire professionnel : l’entrepreneur peut consulter l’historique des paiements via l’espace client de son établissement bancaire. Ainsi, le nom du destinataire est précisé à côté d’autres informations sur la transaction.

- Rechercher le libellé de la transaction sur les moteurs de recherche : dans le cas où vous n’auriez pas trouvé le destinataire d’un paiement par carte bancaire, il est essentiel d’effectuer une recherche avec le libellé de la transaction. Pour cela, il suffit de taper sur un moteur de recherche le libellé de la transaction afin de retrouver le nom de la société correspondante.

Que faire si l’on n’a pas trouvé le destinataire d’un paiement par carte bancaire ?

Si les différentes démarches n’ont pas abouti, il est essentiel de savoir si l’on s’est fait pirater. Dans le cadre d’une transaction en ligne, le site internet n’a pas l’obligation de transmettre des informations sur le destinataire d’un paiement par carte bancaire.

Il faut noter que le vol d’une carte bancaire n’est pas nécessairement à l’origine d’un paiement par carte bancaire dont on ne connaît pas le destinataire. Si l’opération est douteuse, il peut s’agir d’une fraude à la carte bancaire et il faut agir au plus vite pour éviter de voir sa trésorerie compromise par une personne malveillante.

Faire opposition : il faut faire opposition sur la carte bancaire si l’on n’est pas en mesure de savoir comment retrouver le destinataire d'un paiement par carte bancaire. Il est possible de se connecter sur l’espace client de son compte professionnel ou depuis l’application. Autrement, l’établissement bancaire dispose généralement d’un service d’opposition par téléphone disponible 24h/24 et 7j/7.

Déposer plainte contre X : il est nécessaire de se rapprocher des services de police et de porter plainte contre X. En effet, les policiers et gendarmes ont l’autorité nécessaire pour pouvoir lancer une enquête dans le cadre de la réglementation en vigueur afin d’obtenir l’information. De ce fait, l’entrepreneur doit déposer une plainte ou effectuer un signalement de fraude subie.

La carte bancaire est un moyen de paiement très utilisé et constitue le mode de paiement préféré des Français. Cependant, ce moyen de paiement peut présenter des inconvénients pour les consommateurs et les commerçants. La fraude, mais également les différents frais font partie de ces potentielles limites pour utiliser une carte bancaire, avec des conséquences comme la nécessité de trouver le destinataire d’un paiement par carte bancaire.

Le prélèvement SEPA constitue une alternative crédible et sécurisée à la carte bancaire. Une fintech comme GoCardless permet de collecter directement les paiements récurrents et ponctuels sur les comptes bancaires des clients. Cette solution est très facile à mettre en place et est peu coûteuse. Le prélèvement automatique est ainsi un mode de paiement sécurisé pour les clients et les commerçants.

GoCardless est notamment compatible avec un logiciel de facturation comme celui de l’entreprise Sage qui permet de rapprocher les factures des clients et les paiements qui sont initiés.

Ainsi, le commerçant a directement accès sur un tableau de bord avec les statuts des différents paiements et l’information sur le destinataire est directement disponible. Il est à noter que les cartes bancaires sont 1 à 3 % plus chers que les autres moyens de paiement, car des frais standard sont facturés sur chaque transaction.

Par ailleurs, utiliser le prélèvement SEPA avec GoCardless permet aux clients d’avoir accès à un moyen de paiement sécurisé avec une diminution de risques de fraude. Cela apporte de la visibilité aux commerçants sur les différents statuts des paiements. Grâce à la compatibilité de GoCardless avec plus de 300 logiciels, l’entrepreneur peut collecter les données de paiement de manière optimale et automatique sans avoir à demander au client de transmettre ses données liées à sa carte bancaire et d’augmenter le risque de fraude.