Envoyer de l'argent en ligne est désormais sûr et simplifié grâce aux solutions de paiement en ligne. Grâce à Internet, on peut envoyer de l’argent en ligne très facilement à des fournisseurs ou d’autres entreprises dans le cadre de son activité professionnelle. Ainsi, il est également possible d’envoyer très facilement de l’argent en ligne en France ou à l’international.

Dans le passé, un entrepreneur devait se rendre au sein de son agence bancaire pour pouvoir transférer des fonds. Désormais, il est possible d’envoyer de l’argent en ligne depuis un Smartphone, tablette ou un ordinateur.

Cela permet de consacrer moins de temps au processus de facturation et de se concentrer sur le cœur de son activité professionnelle pour pérenniser à court et long terme son entreprise.

On peut envoyer de l’argent avec Internet, comme il a été énoncé précédemment, l’entrepreneur peut envoyer en ligne avec un appareil mobile ou un ordinateur. Il suffira de se rendre sur une plateforme sécurisée pour effectuer un transfert d’argent en ligne en France où à l’international.

L’entrepreneur peut utiliser une société de transfert de fonds et il suffira de créer un compte pour pouvoir envoyer de l’argent en ligne. Ces entreprises de transfert de fonds en ligne permettent d’envoyer de l’argent en espèces ou par virement bancaire.

On dénombre des plateformes pour envoyer de l’argent en ligne comme Wise ou WorldRemit qui sont très populaires pour envoyer de l’argent en ligne.

Pour envoyer de l’argent en ligne, il faut choisir une plateforme sécurisée, définir la devise que l’on souhaite utiliser et choisir une méthode de paiement. Parfois, utiliser un prestataire pour effectuer un transfert d’argent nécessite que le bénéficiaire dispose d’un compte chez ce même prestataire.

Quelles sont les principales étapes pour envoyer de l’argent en ligne ?

Il y a 4 principales étapes pour pouvoir envoyer de l’argent en ligne :

Ouvrir un compte chez le prestataire : il faudra choisir une société pour effectuer le transfert. Cela s’accompagne de l’ouverture d’un compte et de saisir certaines informations sur l’entreprise.

Vérification des informations : l’entreprise devra vérifier certaines informations comme l’identité de l’utilisateur. Les procédures de vérification peuvent changer selon le service que l’entrepreneur va utiliser pour envoyer de l’argent en ligne.

Mettre en place le transfert : l’entrepreneur doit renseigner les coordonnées du bénéficiaire comme son IBAN. Il faudra également renseigner le nom, l’adresse du bénéficiaire à côté de ses informations bancaires.

Envoyer l’argent : il faudra utiliser un moyen de paiement pour pouvoir financer le transfert. Les prestataires acceptent des moyens de paiement comme les cartes bancaires ou encore le virement.

Suivi de l’évolution du transfert : après avoir envoyé la somme d’argent, l’entrepreneur pourra utiliser un numéro de référence pour suivre l’évolution du transfert.

Quel est le coût pour envoyer de l'argent en ligne ?

Plusieurs éléments vont influencer les frais et tarifs pour envoyer de l’argent en ligne :

Le choix du prestataire pour envoyer de l’argent en ligne en France ou à l’étranger.

Le montant total qui va être transféré.

S’agit-il d’envoi d’argent en ligne en France à l’étranger ?

Le mode de paiement que l’entrepreneur va utiliser : carte de débit ou de crédit, compte bancaire, portefeuille électronique…

Il est difficile de définir le coût précis, mais prendre en compte ces 4 paramètres permet de définir le coût d’envoi de manière plus précise. Cependant, il est conseillé d’utiliser un comparateur de prestataires pour envoyer de l’argent en ligne. Des entreprises comme Wise proposent une estimation des frais.

Il faudra également prendre en considération la durée du traitement du transfert. Un transfert dans un même établissement bancaire n’aura pas la même durée qu’un transfert entre deux différentes banques.

Utiliser le prélèvement automatique pour envoyer de l'argent en ligne

Une solution de paiement en ligne comme GoCardless permet aux entrepreneurs de collecter des sommes d’argent sur les comptes des clients. GoCardless se présente comme étant une alternative de paiement peu coûteuse et facile à mettre en place. Les paiements ponctuels et récurrents sont collectés via cette solution de paiement en ligne.

Ce logiciel 100 % en ligne est compatible avec un logiciel de comptabilité et de gestion comme celui de l’entreprise Sage pour automatiser le processus de paiement et de comptabilisation des différents paiements. Cela permet d’avoir un contrôle complet sur les paiements entrants, comme la date de prélèvement et la somme à débiter.

Deux données à retenir :

97 % des paiements via GoCardless sont collectés avec succès.

51 % des clients de GoCardless déclarent connaître moins d’incidents et de retards de paiement.