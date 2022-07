Pourquoi proposer le Click and Collect ?

La crise sanitaire de 2020 a encouragé de nombreux entrepreneurs à proposer un service de click and collect. En effet, les mesures de distanciation avec l’avènement du numérique ont permis au système de click and collect de se démocratiser chez les commerçants. Ce service permet d’attirer une certaine catégorie de clientèle et se généralise dans de nombreux secteurs : alimentaire, habillement, électroménager…

Il est désormais banal d’acheter en ligne chez un commerçant et le click and collect est devenu incontournable. Une étude affirme que 85 % des Français estiment que les commerçants doivent renforcer les services click and collect.*

Le click and collect que l’on peut traduire en français par retrait en magasin ou encore cliqué-retiré consiste à permettre à un client d’effectuer une réservation d’un produit par téléphone ou par internet. Le client doit ensuite récupérer sa commande en magasin.

Pourquoi mettre en place un service de click and collect ?

Diminue les coûts : les commerçants qui proposent un service de livraison peuvent réduire de manière considérable les frais de livraison et augmenter les marges. En effet, pour les commerçants qui vendent en ligne, le client doit payer les frais de port d’un produit commandé sur internet. Le click and collect est généralement un service gratuit.

Développer sa visibilité : le click and collect permet de développer sa présence sur internet et d’attirer une nouvelle catégorie de clientèle.

Augmente les ventes : le fait de proposer un service de click and collect encourage les clients à se rendre sur le point de vente. Cela leur donne la possibilité de découvrir les différents produits du commerçant et d’encourager un achat supplémentaire.

Fidéliser les clients : un client qui utilise le système de retrait en magasin comme habitude d’achat aura tendance à effectuer un autre achat dans ce même point de vente en raison de la disponibilité de ce service.

Respectueux de l’environnement : la livraison d’un produit en ligne émet en moyenne 12 g de CO2 dans le domaine du e-commerce. Le client va généralement choisir un service de retrait en magasin proche de son domicile ou de son travail. Ce qui va réduire de manière considérable la distance parcourue.

Maintient le contact humain : un achat en ligne ne permet pas d’analyser le produit et d’avoir un contact humain avec le commerçant. Le click and collect permet au client de maintenir ce lien et d’examiner le produit qui a été acheté.

Le commerçant doit disposer d’un e-commerce afin de proposer le système de Click and collect. Il existe également d’autres moyens comme les réseaux sociaux, par téléphone via un terminal de paiement virtuel ou encore sur un site vitrine.

Le commerçant peut idéalement créer un e-commerce et proposer une solution de paiement en ligne. Cela est très facile à mettre en place grâce à la multiplication des entreprises qui proposent des solutions d’e-commerce et des passerelles de paiement en ligne clés en main avec des modules très simples d’utilisation. L’entrepreneur peut le cas échéant recourir au service d’un prestataire qualifié pour effectuer l’installation.

Un commerçant a la possibilité de mettre en place un dispositif de Click and collect pour son point de vente. Une solution comme Woocommerce propose ce service via l’installation d’une boutique en ligne. Woocommerce propose notamment de configurer une zone d’expédition et la méthode de livraison.

Il est possible d’intégrer Woocommerce avec une solution de paiement en ligne comme GoCardless. GoCardless est une passerelle de paiement via le prélèvement SEPA et propose une tarification transparente. Les deux solutions s’interconnectent très facilement, il n’y a pas de processus de création de dossier, pas de frais de configuration avec GoCardless. La fintech propose notamment des pages de paiement sécurisées dans de nombreux formats.

GoCardless propose également un dispositif de lien de paiement pour le Click and collect. La fintech a développé ce mode de paiement pour les commerçants qui proposent le système de retrait en magasin, afin de collecter les paiements sur les comptes bancaires des clients. Ce moyen de paiement est très facile à mettre en place et le client doit simplement cliquer sur le lien et fournir ses coordonnées bancaires.

Sources:

*https://www.francenum.gouv.fr/guides-et-conseils/developpement-commercial/outils-de-developpement-des-ventes/click-and-collect