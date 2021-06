Choisir la bonne API de paiement : le guide du débutant

Le terme « API » est devenu très populaire dernièrement. Mais savez-vous exactement à quoi servent les API et pourquoi elles sont si importantes ? Dans ce guide, nous vous expliquerons les notions essentielles ainsi que les éléments à considérer au moment de choisir une API de paiement adaptée à vos processus commerciaux.

« API » signifie Application Programming Interface (interface de programmation applicative). Une API agit comme un ensemble de fonctions informatiques par lesquelles deux logiciels vont interagir. Lorsque vous voyez un compte Twitter ou un widget Google Maps intégré dans un site, c’est grâce à des API. Les services de livraison comme Deliveroo utilisent une API pour déterminer votre position géographique, une autre pour commander la nourriture dans le restaurant que vous avez sélectionné et enfin, une dernière API pour amener le livreur jusqu’à chez vous.

Pour faire simple, les API sont un peu comme des intermédiaires entre les ingénieurs informatiques et les applications qu’ils créent. L’intermédiaire accepte des messages, les transmet en tant que demandes puis renvoie les données reçues à l’expéditeur du message. En contexte, cela veut dire qu’un utilisateur peut demander à l’intermédiaire de lui renvoyer des informations telles qu’une liste de noms de clients mais aussi envoyer des informations à l’intermédiaire, par exemple, lorsqu’il créé un nouvel abonnement pour un client.

Qu’est-ce qui constitue une bonne API ?

Dans un monde grouillant d’API, comment choisir celle qui s’adaptera le mieux à vos besoins en matière de paiements ?

Voici une liste d’éléments fondamentaux à garder à l’esprit pour vous permettre de comprendre si une API fonctionnera bien ou pas selon vos besoins. Si vous faites vos premiers pas avec les API et que vous construisez vous-même votre intégration, il est aussi important de prendre en compte la facilité d’utilisation de l’API.

Documentation claire – Elle doit être complète et régulièrement mise à jour. GoCardless fournit une documentation de référence très complète automatiquement mise à jour à chaque modification de notre API ainsi qu’une série de guides détaillés pour guider les nouveaux utilisateurs à travers toutes les étapes d’intégration.

Librairies client API – Bénéficier d’un accès facile à celles-ci permet d’accélérer le processus d’intégration grâce à des exemples de code que vous pouvez copier-coller dans les langages de programmation populaires (Ruby, Python, PHP ou encore Java).

Facilité d’utilisation - La structure de l’API doit être cohérente, logique et facile à suivre lorsque vous effectuez votre intégration. Les messages d’erreur doivent, eux-aussi, être clairs et compréhensibles.

Durée de fonctionnement – Vérifiez tout d’abord pendant combien de temps l’API peut fonctionner. L’API peut-elle fonctionner pendant longtemps ? Pourra-t-elle fonctionner selon vos besoins ?

Communication - Chez GoCardless, nous sommes totalement transparents sur notre état de service et nous postons constamment des mises à jour sur gocardless-status.com. Tout le monde peut s’abonner à cette liste et recevoir des mises à jour sur notre service en temps réel. Ceci est un élément clé pour tout fournisseur de service web ou API parce que cela vous permet de savoir exactement où vous vous situez en termes d’opérationnalité. Votre fournisseur vous informera-t-il qu’il rencontre des problèmes techniques afin que vous puissiez résoudre les problèmes sur votre intégration le plus rapidement possible ?

Aide technique – Dans l’idéal, ce service doit être fourni par une équipe de spécialistes API dédiés qui ont les connaissances nécessaires pour résoudre vos problèmes facilement et rapidement, aussi bien par téléphone que par e-mail.

Sécurité – Il est important que vous puissiez facilement changer ou alterner vos informations de connexion (telles que les clés API) ou restreindre les accès si nécessaire (afin que les ordinateurs puissent uniquement lire vos données sans pouvoir les modifier). Enfin, un élément particulièrement important pour les API de paiement, le cryptage des données doit être assez élevé pour garantir la sécurité de vos données.

Gestion des versions (mises à jour) – Quel sera l’effet sur votre intégration lorsque des modifications sont apportées à l’API ? Pouvez-vous effectuer une transition et utiliser les nouvelles fonctionnalités sans endommager votre intégration actuelle ?

Tests – Avant de commencer à utiliser l’API, vous devrez effectuer des tests. Est-ce que l’API vous permet d’effectuer ces tests dans un environnement de test et d’utiliser des données factices (coordonnées bancaires et faux encaissements) ?

Les avantages de l’API de paiement GoCardless

En plus d’offrir toutes les fonctionnalités énumérées ci-dessus, notre API est équipée de fonctionnalités supplémentaires spécifiques aux API de paiement. Lorsque vous configurez une nouvelle intégration avec l’API de GoCardless, vous avez accès aux fonctions suivantes :

Conformité avec les règles de prélèvement automatique automatiquement intégrée.

Abonnements prêts à l’emploi. Plus besoin de les créer vous-même.

Ensemble complet de webhooks disponible pour tous les événements de paiement clé afin que vous puissiez facilement intégrer le prélèvement automatique au logiciel que vous utilisez.

Prise en compte des jours fériés nationaux et des reports d’échéances.

Calcul automatique des dates de prélèvement de paiement - vous devez simplement soumettre les demandes de paiement et nous nous occupons du reste.

Chez GoCardless, nous investissons beaucoup de temps et d’énergie pour vous offrir une API de qualité supérieure. C’est la base de notre entreprise et nous faisons tout notre possible pour garantir sa sécurité, sa qualité et sa maintenance grâce à des mises à jour quotidiennes. Nous gardons à l’esprit chacune des fonctionnalités qui constituent une bonne API et en faisons toujours plus pour nous assurer que notre API offre toujours des performances remarquables.

Prêt à commencer la construction de votre intégration GoCardless ? Rendez vous sur notre page Développeurs.