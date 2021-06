Une bonne culture d’entreprise, c’est quoi exactement?

Par Samantha North — mars 2017 — 3 min lues

Le monde du travail a beaucoup changé ces des dix dernières années.

Alors qu’autrefois, on demandait aux employés de porter un costume et d’être constamment sérieux au bureau, aujourd’hui, on se soucie plus de l’origine du café, des horaires de travail flexibles et des fêtes d’entreprise à venir.

Les attentes des employés en termes de travail ont changé. Que cela soit ou non un des effets secondaires des start-ups tech de la Silicon Valley, il est trop tard pour faire marche arrière.

Nos parents et grands-parents ont grandi dans un monde où les études qu’ils faisaient leur permettaient d’obtenir un emploi à vie. Et s’ils étaient chanceux, ils recevaient une montre en or le jour de leur départ à la retraite de la part de leur patron. Et, en ce temps-là, pour les gens, la sécurité de l’emploi était primordiale.

Les travailleurs d’aujourd'hui voient les choses différemment. C’est pourquoi, pour pallier aux innombrables progrès technologiques toujours plus motivants et à la possibilité de travailler dans des pays étrangers, les entreprises sont obligées d’offrir plus qu’une simple sécurité de l’emploi. Les employés veulent donner un sens à leur vie. Et c’est dans la culture de leur entreprise qu’ils le trouvent.

Une bonne culture d’entreprise peut être extrêmement bénéfique, tant pour l’entreprise elle-même que pour les employés. Sans oublier que les deux sont intimement liés.

La culture d’une entreprise est ce qui la définit ; c’est le cœur battant de l’entreprise ; ce sont les valeurs et les attitudes qui font avancer l’entreprise. C’est pourquoi elles devraient être en totale adéquation avec les valeurs et les attitudes des personnes qui y travaillent.

Une mauvaise culture d’entreprise se répercute sur la façon de travailler ensemble des employés. Résultat, les employés travaillent uniquement pour le salaire et les avantages, sont moins fidèles à l’entreprise et constamment à la recherche d’un autre emploi.

En revanche, une entreprise avec une culture saine accorde de la valeur à tous les membres de ses équipes, les aide à atteindre leurs objectifs et développe un environnement d’inclusion et de collaboration.

En retour, les employés se sentent valorisés. Ils ont l’impression que l’entreprise prend leurs intérêts à cœur. Cela encourage l’esprit d’équipe et améliore naturellement les performances. Une bonne culture d’entreprise apporte également son lot d’avantages pour les employés, tant au niveau de la motivation que de l’amélioration de leur qualité de vie.

Après tout, nous passons une grande partie de notre vie au bureau – et cela a un énorme effet sur notre qualité de vie. Des employés heureux sont la garantie qu’ils deviendront rapidement des défenseurs de la société et vous permettront d’embaucher encore plus de gens formidables!

Construire une culture d’entreprise forte et positive peut aussi être très bénéfique pour l’entreprise.

Une bonne culture d’entreprise aide à:

Bénéficier d’une réputation positive,

Développer une bonne productivité,

Maintenir la qualité d’un service ou d’un produit,

Attirer et conserver les meilleurs talents!

Chez GoCardless, la culture d’entreprise est au cœur de tout ce que nous faisons.

« Nous sommes très ouverts, nous collaborons énormément entre nous et nous nous faisons confiance. Dès que vous commencez à travailler chez GoCardless, vous êtes libre de travailler avec des horaires flexibles et nous vous faisons confiance pour bien le faire. Permettre à nos employés de faire un travail dont ils sont fiers dans les meilleures conditions est plus important que vérifier l’heure à laquelle ils arrivent au bureau » déclare Jess Summerfield, responsable du personnel.

Le processus d’embauche chez GoCardless met l’accent non seulement sur vos compétences, mais aussi sur ce que vous apportez en tant que personne.

Si nous vous embauchons, nous ferons tout notre possible pour vous aider à améliorer vos compétences, que ça soit par le biais de formations supplémentaires ou simplement en vous encourageant à participer à l’un de nos nombreux projets inter-service. Nous encourageons aussi nos employés à se consacrer à des activités en dehors du travail, de l’apprentissage de l’informatique au mandarin!

Parce que nous aimons le travail bien fait et que nous savons que l’environnement de travail est important, nous mettons un point d’honneur à fournir un environnement de travail génial à nos employés.

Et on ne parle pas que de la décoration du bureau. C’est vrai qu’un beau bureau aide, mais pour nous, culture d’entreprise signifie aussi laisser les gens apprendre et se développer de la meilleure façon possible, en leur donnant l’autonomie, les responsabilités et la direction dont ils ont besoin.

Jess ajoute « Le côté « adaptation à la culture d’entreprise » de l’entretien est aussi important, sinon plus, que le poste en question. Nos équipes nous le disent bien, ce sont les employés qui font de GC une entreprise géniale dans laquelle travailler. Et nous ne voulons surtout pas changer ça ! »

« Nous n’avons aucun intérêt à embaucher des personnes qui sont pareilles que nous. Nous préférons embaucher des gens qui se soucient des mêmes choses que nous. J’ai vu l’équipe passer de 35 personnes à 105 au cours des deux dernières années. Et c’est pour moi, un honneur de travailler avec des gens aussi talentueux et extraordinaires. »

Chez GoCardless, la diversité est la clé. Nos employés sont tous différents et viennent de milieux variés. Mais ce que nous avons tous en commun, c’est notre culture d’entreprise. Nous comptons aussi un pourcentage élevé d’employés de sexe féminin dans une entreprise de technologie : 23 % et nous n’avons pas prévu de nous arrêter là!

Si vous souhaitez en savoir plus sur notre culture, et rencontrer une partie de notre équipe, consultez notre vidéo sur Zealify.

Ce que vous venez de lire vous plaît ? Nous embauchons ! Pourquoi ne pas jeter un œil à nos offres d’emploi.