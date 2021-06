Comment les consommateurs préfèrent-ils régler leurs achats récurrents en 2019 ?

Par Brad Ewin — juin 2019 — 2 min lues

Comment les consommateurs veulent-ils payer leurs abonnements, leurs factures et leurs versements ? La réponse à cette question pourrait bien être la clé de l’optimisation du taux de conversion pour les entreprises. Connaître les méthodes de paiement avec lesquelles vos clients sont le plus à l’aise, et celles avec ils préfèrent payer, peut avoir un impact considérable sur la génération de recettes pour les entreprises encaissant des paiements récurrents.

Avec l'aide de YouGov, nous avons sondé 12 785 consommateurs sur 10 marchés (France, Allemagne, Espagne, Danemark, Suède, Royaume-Uni, États-Unis, Canada, Australie et Nouvelle-Zélande) pour découvrir leurs préférences de paiement en 2019. L’étude portait sur quatre types de paiements récurrents : abonnements traditionnels, abonnements en ligne, factures (charges) et versements. Nous avons sélectionné ces marchés car, à eux tous, ils représentent plus des deux tiers du volume de paiements récurrents dans le monde.

Quelles sont les méthodes de paiement préférées pour les achats récurrents en 2019 ?

Le rapport indique clairement que tout dépend du pays des consommateurs. Par exemple, les paiements par chèques sont beaucoup plus importants en Amérique que dans le reste du monde. La Chine, quant à elle, privilégie fortement les paiements mobiles. Les paysages technologiques et culturels varient énormément d’un pays à l’autre et ils influencent beaucoup les préférences de paiement des consommateurs.

Voici un aperçu de ce que ce rapport nous a appris :

Les consommateurs allemands n’aiment pas les cartes de crédit...

En moyenne, 40% sont « très peu susceptibles » d’utiliser des cartes de crédit et 29 % des cartes de débit.

... tandis que les consommateurs américains les adorent

Les Canadiens sont plus susceptibles d’effectuer leurs paiements récurrents par carte de crédit que n’importe quelle autre nationalité interrogée : 27 % sont « très susceptibles » de les utiliser pour des abonnements traditionnels (salle de sport par exemple) et 26 % pour leurs factures et abonnements en ligne. Les Américains sont presque aussi enthousiastes : la carte de crédit est leur méthode préférée pour les abonnements traditionnels et en ligne.

La plupart des gens s'en tiennent à des méthodes éprouvées pour payer leurs factures

En dehors de l’Amérique du Nord, les consommateurs de tous les pays sondés ont déclaré qu’ils étaient « très susceptibles » de payer leurs factures de la manière traditionnelle : par prélèvement bancaire (aussi connu sous le nom de prélèvement automatique en Europe).

Les consommateurs veulent des alternatives aux cartes

Sur 9 des 10 marchés sondés, environ un tiers des consommateurs ont déclaré qu’ils choisiraient probablement de payer leurs abonnements en ligne par prélèvement bancaire. Si l’on se penche sur les 44 des principaux sites web d'abonnement mondiaux, un seul propose le prélèvement bancaire en tant qu'option de paiement (et uniquement en Allemagne).

Les consommateurs ne sont pas convaincus par les porte-monnaie électroniques comme PayPal

Au Danemark, 44 % des consommateurs ont répondu qu’il était « très peu probable » qu’ils utilisent cette méthode pour des achats récurrents. À l’opposé, 16 % des consommateurs espagnols ont déclaré être « très susceptibles » d’y avoir recours.

La préférence guide les achats des consommateurs

Comprendre les préférences d’achat des consommateurs est essentiel pour les entreprises B2C. Les consommateurs ont désormais un vaste choix de méthodes de paiement et ils sont disposés à l’utiliser ou aller ailleurs s’ils découvrent qu’ils ne peuvent pas payer comme ils le souhaitent.

Ce qu’il faut retenir de ce rapport, c’est qu’il n’existe pas de méthode globale « one size fits all » (ou approche unique) pour les paiements récurrents mais il n’y a pas non plus de solution unique qui conviendrait aux consommateurs de tous les pays, toutes les tranches de revenus ou tous les groupes d’âge. Avec les bonnes informations, vous pouvez mettre en place les meilleures solutions pour votre entreprise ainsi qu’optimiser votre taux de conversion.