Des paiements d’abonnements fiables

Trusted Shops a créé un monde de commerce électronique dans lequel règne la confiance grâce à des avis clients vérifiés, à une certification « Marque de confiance » pour les marchands et à une protection acheteur intégrée.

« La confiance est la clé de voûte d’une économie florissante, mais les technologies numériques ont créé de nouveaux défis pour les acheteurs et les sociétés de commerce en ligne, comme les faux avis, les violations de données et la fraude », déclare le Dr Bastian Kolmsee, Chief Product Officer . « Nous avons pour objectif de créer une communauté basée sur la confiance qui aide à mettre en relation des marchands et des millions de consommateurs à travers le monde en toute sécurité. »

Les marchands payent un abonnement pour devenir membres du programme Trusted Shops, et cet abonnement est automatiquement prélevé et rapproché à l’aide de GoCardless intégré à la plateforme de gestion des abonnements Zuora.

Une fiabilité extrême

Trusted Shops et GoCardless sont partenaires depuis cinq ans.

« Le prélèvement est désormais l’un des modes de paiement préférés du marché », souligne Günay Edgü, directeur commercial et gestionnaire de système. « À ce titre, une solution stable est indispensable pour répondre aux attentes des clients et GoCardless ne nous a jamais fait faux bond. Ce qui n’est vraiment pas surprenant au vu du score élevé qu’ils ont obtenu lors de notre processus de sélection rigoureux, tout particulièrement grâce à leur API ouverte et à leur connexion avec Zuora. »

Trusted Shops a mis en place les solutions de GoCardless et de Zuora en même temps, dans le cadre d’une procédure décrite comme simple et fluide par Günay. « Nous avons pu procéder à nos tests dans un environnement sandbox afin de vérifier l’adéquation avec nos exigences. Le processus de mise en ligne fut ensuite totalement transparent », ajoute-t-il.

L’automatisation évolutive

Trusted Shops est fondamentalement une entreprise de technologie, et la valeur de l’automatisation dans le cadre d’une activité qui évolue ne lui est pas étrangère. Cet aspect fut d’ailleurs vital lors de la pandémie du COVID lorsque le commerce en ligne connut une croissance fulgurante de 30 % en l’espace de seulement deux ans.

« L’extensibilité est importante pour nous, car nous comptons désormais 40 millions d’adhérents, 30 000 marchands et des paiements qui sont passés de quelques milliers à plusieurs centaines de milliers », déclare le Bastian. « À eux deux, GoCardless et Zuora automatisent la planification, le prélèvement et le rapprochement des paiements, ce qui nous permet de gérer cette croissance en faisant évoluer notre technologie plutôt que la taille de notre équipe. Ils nous ont aidés à rompre la corrélation entre croissance et augmentation des coûts. »

Pour le Bastian, cette automatisation a fait gagner un temps précieux à l’équipe : « Avec l’automatisation rendue possible grâce à l’intégration directe de l’API de GoCardless avec Zuora, l’équipe financière gagne plusieurs minutes par transaction du côté B2B, ce qui représente le temps qu’il faudrait pour rapprocher manuellement chaque virement avec les créances. »

Et vu que les paiements entrants et sortants sont synchronisés entre GoCardless et Zuora, puis transférés vers le grand livre de Trusted Shops dans SAP, le service financier dispose systématiquement des données les plus récentes pour ses rapports.

Aller au-delà des attentes

Durant les années de forte croissance et au-delà, Trusted Shops a su compter sur l’assistance de son responsable du succès client.

« Notre CSM est toujours disponible si nous avons une nouvelle idée », déclare Günay. « Cette personne fait le lien entre nos exigences et les équipes qui développent la solution GoCardless, et elle est toujours allée au-delà de nos attentes pour nous aider à améliorer notre activité. »

Parmi ces nouvelles idées, l’équipe de Günay travaille sur un projet visant à automatiser les relances des paiements tardifs grâce aux données de GoCardless.

« Les données de GoCardless vont nous aider à déclencher des avis de relance automatisés et à les remplir avec les informations adéquates afin que nous puissions créer un processus efficace tout en prenant soin de nos relations avec nos clients », ajoute-t-il. « À l’avenir, nous aimerions également voir à quel point les données du système bancaire ouvert, auxquelles GoCardless peut nous donner accès, pourraient nous aider à retenter un prélèvement lorsque nous savons que des fonds suffisants se trouvent sur le compte bancaire du client final. »

Viser les sommets

De telles innovations en matière de paiements sont un facteur clé de la stratégie de Trusted Shops pour devenir le numéro un européen du commerce en ligne sûr et sécurisé.

« GoCardless nous donne la confiance dont nous avons besoin pour intensifier et déployer notre activité à travers l’Europe », précise Günay. « Notre équipe des opérations se fie totalement à la stabilité de la solution, peu importe ce que nous lui demandons. Et avec des exigences technologiques et réglementaires en constante évolution, ainsi que des opportunités de croissance liées à l’utilisation du système bancaire ouvert pour améliorer l’expérience client et augmenter le taux de fidélisation, avoir à nos côtés un partenaire sur lequel nous pouvons compter change véritablement la donne. »