Zuverlässige Dauerauftragszahlungen

Trusted Shops hat mit einer Kombination aus verifizierten Kundenbewertungen, der Trustmark-Zertifizierung für Händler und integriertem Käuferschutz eine E-Commerce-Landschaft geschaffen, in der alle Akteure einander vertrauen können.

„Vertrauen ist ein wichtiger Baustein für eine florierende Wirtschaft. Digitale Technologien haben jedoch neue Herausforderungen für Verbraucher und E-Commerce-Unternehmen geschaffen, zum Beispiel gefälschte Bewertungen, Datenschutzverletzungen und Betrug“, so Dr. Bastian Kolmsee, Chief Product Officer bei Trusted Shops. „Unser Ziel ist es, eine Vertrauensbasis für Verkäufer und Millionen von Verbrauchern auf der ganzen Welt zu schaffen, damit sie miteinander Geschäfte tätigen können.“

Unternehmen zahlen einen Mitgliedsbeitrag für das Programm von Trusted Shops, der automatisch über GoCardless und seine Integration in die Zuora-Plattform zur Abonnementverwaltung eingezogen und abgeglichen wird.

Extrem zuverlässig

Trusted Shops arbeitet seit fünf Jahren mit GoCardless zusammen.

„Das Lastschriftverfahren ist heute eine der beliebtesten Zahlungsmethoden auf dem Markt“, erklärt Günay Edgü, Commercial Manager und System Operator. „Wir benötigen eine stabile Lösung, damit unsere Kunden auch weiterhin zufrieden sind, und GoCardless hat uns noch nie im Stich gelassen. Wir haben auch nichts anderes erwartet, da es in unserem strengen Auswahlverfahren so gut abgeschnitten hatte, insbesondere aufgrund seiner offenen API und der Integration in Zuora.“

Trusted Shops hat GoCardless und Zuora gleichzeitig implementiert, ein Prozess, den Günay als reibungslos und störungsfrei in Erinnerung hat. „Wir testeten zunächst alles in Sandboxes, um zu prüfen, ob unsere Anforderungen erfüllt wurden. Die Live-Schaltung war danach ganz einfach und nahtlos“, fügt er hinzu.

Automatisierung im großen Maßstab

Trusted Shops ist in erster Linie ein Tech-Unternehmen und weiß daher um den Wert von Automatisierung für schnelles Wachstum. Das Unternehmen musste während der Coronapandemie schnell reagieren, als der Ansturm auf den E-Commerce sein Geschäft in nur wenigen Jahren plötzlich um 30 % wachsen ließ.

„Skalierbarkeit ist wichtig für uns. Wir haben heute 40 Millionen Kundenmitgliedschaften und 30.000 Händler und der Zahlungsverkehr ist von einigen Tausend auf mehrere Hunderttausend angewachsen“, so Bastian.

GoCardless und Zuora automatisieren gemeinsam die Planung, den Einzug und den Abgleich der Zahlungen, sodass wir dieses Wachstum bewältigen können, indem wir unsere Technologie skalieren und nicht noch mehr Mitarbeiter einstellen müssen. Unsere Partner haben uns geholfen, Wachstum und steigende Kosten voneinander zu entkoppeln.

Bastian fügt hinzu, dass die Automatisierung dem Team zusätzlich einiges an Zeit spart: „Dank der Automatisierung durch die direkte API zwischen GoCardless und Zuora spart das Finanzteam mehrere Minuten pro B2B-Transaktion, also die benötigte Zeit für den manuellen Abgleich von eingehenden Überweisungen mit Forderungen.“

Die ein- und ausgehenden Zahlungen werden bei GoCardless und Zuora synchronisiert und schließlich in das Hauptbuch von Trusted Shops in SAP übertragen, sodass der Finanzabteilung immer die neuesten Daten für die Berichterstattung zur Verfügung stehen.

Besonderes Engagement

Trusted Shops hat während der Jahre seines starken Wachstums und danach eng mit seinem Customer Success Manager bei GoCardless zusammengearbeitet.

„Unser CSM hat immer ein offenes Ohr für unsere neuen Ideen“, sagt Günay. „Er ist das Bindeglied zwischen unseren Anforderungen und den Entwicklerteams bei GoCardless. Er engagiert sich immer extrem, um uns zu helfen, unser Geschäft zu verbessern.“

Eine dieser neuen Ideen, an denen Günays Team arbeitet, ist die Automatisierung der Bearbeitung verspäteter Zahlungen anhand der Daten von GoCardless.

„Wir möchten die Daten von GoCardless nutzen, um automatisierte Zahlungserinnerungen auszulösen und mit dem richtigen Inhalt zu füllen. Wir können so einen effizienten Prozess schaffen, ohne unseren Kundenbeziehungen zu schaden“, erzählt er. „Mit Blick auf die Zukunft überlegen wir auch, wie wir die Open-Banking-Daten, auf die wir über GoCardless zugreifen können, nutzen können, um Bankeinzüge zum richtigen Zeitpunkt anzuweisen, nämlich wenn genügend Gelder auf den Konten unserer Kunden sind.“

Die Spitze als Ziel

Zahlungsinnovationen wie diese sind eine wichtige Triebfeder für das Vorhaben von Trusted Shops, in Europa die Nummer eins für sicheren E-Commerce zu werden.

„GoCardless gibt uns die nötige Sicherheit, um unser Geschäft in ganz Europa auszubauen“, so Günay. „Unser Operations Team hat volles Vertrauen, dass die Lösung stabil läuft, ganz gleich, was wir von ihr verlangen. Angesichts der sich ständig ändernden technologischen und rechtlichen Anforderungen sowie den zunehmenden Möglichkeiten, Open Banking zu nutzen, um das Kundenerlebnis zu verbessern und die Kundenbindung zu erhöhen, ist ein zuverlässiger Partner von entscheidender Bedeutung.