Des paiements fluides pour une comptabilité sans stress

Inqom est un logiciel de production comptable et fiscale de nouvelle génération conçu pour optimiser la productivité, garantir la qualité et renforcer la sécurité. Ses principaux clients sont des cabinets d’expertise comptable français qui s’appuient sur les solutions d’Inqom pour relever des défis technologiques, réglementaires et organisationnels.

« Nous accélérons la transformation numérique de nos clients », souligne Romain Legresy, COO chez Inqom. « Nos outils d’automatisation comptable intégrés au logiciel de production leur permettent d’augmenter leur productivité et de s’adapter aux nouvelles exigences réglementaires, telles que la facturation électronique, et aux besoins grandissant en termes d’équipement technologique de leurs clients tout en assurant une sécurité optimale des données. Ce gain de temps leur permet de se concentrer sur le renforcement de leur compétitivité en attirant de nouveaux talents et en développant des services personnalisés à valeur ajoutée pour leurs propres clients. »

95 % des clients paient avec GoCardless

En 2018, Inqom lança la première version de sa solution et profite de l’occasion pour remplacer son système de facturation et de paiement personnalisé par GoCardless intégré avec le CRM Sellsy.

« Nous utilisons Sellsy pour la gestion commerciale et la facturation. Une fois les comptes comptable configurés dans Sellsy, toutes les factures de vente sont automatiquement transférées avec les écritures correspondantes », précise Romain.

GoCardless est la méthode de paiement principale, et privilégiée, d’Inqom, et 95 % de ses clients l’utilisent pour payer. L’intégration avec Sellsy permet à Inqom de rapprocher ses factures avec les prélèvements automatisés en toute simplicité, mais aussi de gérer efficacement les paiements des abonnements récurrents et personnalisés.

« Nous avons vu dès le départ que GoCardless répondait parfaitement à nos besoins, tout particulièrement pour réduire les retards de paiement et automatiser les tâches administratives fastidieuses qui accompagnent le prélèvement et le rapprochement des paiements », ajoute Romain.

GoCardless et Sellsy forment un duo gagnant.

« Une fois que le client final a signé un devis via Sellsy, grâce à une autre intégration avec DocuSign, nous lui envoyons un lien GoCardless pour qu’il renseigne ses informations bancaires. Ces informations sont transmises à Sellsy pour la mise en place des prélèvements, et une fois ceux-ci prélevés, ils sont automatiquement rapprochés dans nos écritures comptables. »

« Nous traitons des milliers de devis et factures par an, et l'intégration gère cela sans aucun problème », déclare Romain.

Une mise en place fluide et une interface utilisateur intuitive

Avec la mise sur le marché de son nouveau logiciel, en 2018, Inqom avait déjà fort à faire, et une migration transparente de ses systèmes de paiement et de facturation était donc indispensable. De plus, après cette transition, les opérations courantes devaient également pouvoir se gérer d’elles-mêmes, car l’équipe tenait à consacrer toute son énergie à ses clients et à leur expérience.

La réactivité des équipes de GoCardless et de Sellsy a rendu tout le processus vraiment simple. Les deux outils sont intuitifs, et si jamais un problème survient, il est systématiquement traité rapidement et efficacement.

Les clients d’Inqom apprécient eux aussi la réactivité des nouveaux processus de paiement. « Nous n’avons jamais reçu de commentaires négatifs de nos clients concernant les paiements, et ils aiment énormément la visibilité rendue possible grâce aux notifications par e-mail reçues avant chaque nouveau prélèvement », ajoute Romain.

Cap sur une croissance de 200 %

Inqom est maintenant fin prêt pour une croissance exponentielle, soutenue par une plateforme de paiement robuste.

Nous visons une croissance de 200 % en 2025, équivalente à 2024, et nous comptons sur GoCardless et Sellsy pour nous permettre de faire évoluer nos opérations sans changer la façon dont nous travaillons.

« En tant que COO, je reste surpris de voir des pairs utiliser des systèmes peu automatisés qui nécessitent un grand nombre de personnes pour effectuer la saisie des données ou des tâches administratives répétitives et à faible valeur. Nous savons que nous disposons maintenant d’une solution complète qui va de l’offre commerciale jusqu’au prélèvement des paiements. »

« En matière de paiement et de technologie comptable, ces dernières années ont vu des avancées majeures, et les prochaines se profilent sans doute déjà avec l’arrivée de la facturation électronique. Et nous serons prêts, car la synergie entre Inqom, GoCardless et Sellsy crée une solution financière de bout en bout idéale, depuis l’émission des devis jusqu’à l'envoi des liasses fiscales »